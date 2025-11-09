ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE: Kavčićev ispad pokazuje potpuni prezir prema slobodi medija
ASOCIJACIJA novinara Srbije oglasila se povodom agresivnog ponašanja Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić.
Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
"Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje bahato, uvredljivo i agresivno ponašanje Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić.
Takav istup predstavlja nedopustiv pokušaj zastrašivanja novinara i grubo kršenje osnovnih normi pristojnosti i javne komunikacije.
Kavčićev ispad pokazuje potpuni prezir prema slobodi medija i novinarskoj profesiji.
U demokratskom društvu, niko nema pravo da napada novinare, ma koliko mu se ne sviđala njihova pitanja ili mišljenje.
ANS zahteva od nadležnih institucija da hitno reaguju i utvrde odgovornost Aleka Kavčića, kako bi se sprečilo svako dalje nasilje i pritisak na novinare.
Napadi na novinare su napadi na istinu i na pravo građana da znaju.
ANS stoji uz koleginicu Suzanu Trninić i neće dozvoliti da se bahatost, pretnje i nasilje nad novinarima normalizuju", navedeno je u saopštenju.
