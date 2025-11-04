Društvo

MRAZ I SUNCE, STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za utorak, 4. novembar

04. 11. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto:N. Živanović

VREME U SRBIJI

Hladnije, sa najnižom temperaturom od dva na severu do 11 stepeni, na istoku Srbije i najvišom od 11 do 16 stepeni Celzijusa.

Na severu i zapadu zemlje pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

U ostalim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni.

 

VREME U BEOGRADU

Pretežno sunčano i hladnije. Vetar slab i umeren severozapadni.

Najniža temperatura u glavnom gradu od tri do šest, a najviša oko 15 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do utorka, 11. novembra, jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem.

U Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, a od petka na istoku i u brdsko - planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše.

Maksimalne temperature u većini mesta od 12 do 18 stepeni.

