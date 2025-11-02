Društvo

SJAJNA VEST ZA LJUBITELJE PUTOVANJA: Otvara se direktna linija iz Beograda do ove zemlje

V.N.

02. 11. 2025. u 15:08

USKORO će biti otvoren direktan let između Beograda i Astane, zbog čega je ambasada Kazahstana u Srbiji za sutra najavila zvaničnu konferenciju za novinare.

Foto: Shutterstock

Avionska linija Beograd – Astana važan je korak u razvoju saobraćajnih, ekonomskih i kulturnih veza između dveju zemalja.

Direktni letovi sprovodiće se dva puta nedeljno modernim i udobnim avionom Boeing 737 avio-kompanije SCAT Airlines.

