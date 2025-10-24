OPRAŠTAMO SE OD MIHOLJSKOG LETA: Pljuskovi sve do utorka - ovo je prognoza RHMZ za naredne dane
TOKOM jutra postepeni prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama.
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar, ujutro i pre podne umeren i jak, kratkotrajno i olujni, od sredine dana u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni.
Svežije uz čestu pojavu kiše
Od subote do utorka promenljivo sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 stepeni, u ponedeljak i utorak hladnije.
BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji
