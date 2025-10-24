PROMENLJIVO I SVEŽIJE, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 24. oktobar
Promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.
Temperature u rasponu od osam do 20 stepeni.
Vreme u Beogradu
Ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje, tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 stepeni.
