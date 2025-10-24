Društvo

PROMENLJIVO I SVEŽIJE, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 24. oktobar

В.Н.

24. 10. 2025. u 00:05

Promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

ПРОМЕНЉИВО И СВЕЖИЈЕ, ДО 20 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за петак, 24. октобар

Foto: Tanjug/S.A.

Temperature u rasponu od osam do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutru prestanak kiše i delimično razvedravanje, tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 stepeni.

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HEMOFARMOV ESG FESTIVAL POSTAVIO BEOGRAD NA MAPU ODRŽIVOSTI
Društvo

0 0

HEMOFARMOV ESG FESTIVAL POSTAVIO BEOGRAD NA MAPU ODRŽIVOSTI

HEMOFARM organizovao drugi ESG Festival • Tokom prvog dana festivala u Muzeju nauke i tehnike organizovani brojni paneli, a Hemofarm je predstavio i svoj 13. Izveštaj o održivom razvoju • U nedelju, na Svetski dan održivog razvoja, vrata Muzeja nauke i tehnike otvorena za sve građane

23. 10. 2025. u 16:45

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM