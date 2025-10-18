PROGLAŠEN DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI: Porodicama nastradalih biće isplaćena pomoć

SREMSKA Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povređeno.

Odluka je doneta na vanrednoj sednici Gradskog veća, održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Podsetimo, autobus pun putnika prevrnuo se juče kod Sremske Mitrovice, tom prilikom tri osobe su izgubile život.

