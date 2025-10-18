Društvo

PROGLAŠEN DAN ŽALOSTI U SREMSKOJ MITROVICI: Porodicama nastradalih biće isplaćena pomoć

V.N.

18. 10. 2025. u 10:36

SREMSKA Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više desetina je povređeno.

ПРОГЛАШЕН ДАН ЖАЛОСТИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: Породицама настрадалих биће исплаћена помоћ

Foto Ustupljene fotografije

Odluka je doneta na vanrednoj sednici Gradskog veća, održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture.

Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Podsetimo, autobus pun putnika prevrnuo se juče kod Sremske Mitrovice, tom prilikom tri osobe su izgubile život.

