UPISANO 12.019 STUDENTA: Završen upis na beogradskom univerzitetu

UNIVERZITET u Beogradu saopštio je danas da je završen treći upisni rok nakon koga je na 106 studijskih programa BU upisano ukupno 12.019 studenta (7.929 na budžet i 4090 samofinansirajućih) što znači da je preostalo ukupno 3.229 mesta (1.816 na budžetu i 1.413 samofinansirajućih).

Foto Tanjug

Kako se navodi, po programu afirmativnih mera upisano je 80 studenta - 45 studenata sa invaliditetom i 35 studenata romske nacionalnosti.

Dodaje se da je u školskoj 2025/26.godini bilo planirano da se na 106 studijskih programa upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajućih) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih).

U saopštenju se navodi da su na 25 studijskih programa popunjena sva mesta, a na 17 studijskih programa budžetska mesta.

Najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, arhitekturu i medicinske nauke, dok je najtraženiji indeks bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidata za 116 mesta - 3,98 kandidata na jedno mesto).

Ističe se da se sa posebnom pažnjom pratio upis na nastavničke studijske programe imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za upis na ove studijske programe, kao i da je alarmantna situacija za nastavnike fizike (4 upisana), hemije (6 upisanih) i geografije (13 upisanih).

U saopštenju se dodaje da su u narednim danima moguće minimalne izmene.



