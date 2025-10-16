Društvo

STIŽU PARE ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Imaju pravo na stalnu novčanu pomoć, ali samo treba da se prijave, evo i kako

V.N.

16. 10. 2025. u 11:05

SEKRETARIJAT za socijalnu zaštitu Grada Beograda saopštio je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

СТИЖУ ПАРЕ ЗА ОВУ ГРУПУ ГРАЂАНА: Имају право на сталну новчану помоћ, али само треба да се пријаве, ево и како

Foto: Depositphotos

Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

Potrebna dokumentacija:

– očitana lična karta podnosioca zahteva,
– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu