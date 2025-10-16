STIŽU PARE ZA OVU GRUPU GRAĐANA: Imaju pravo na stalnu novčanu pomoć, ali samo treba da se prijave, evo i kako

SEKRETARIJAT za socijalnu zaštitu Grada Beograda saopštio je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

Foto: Depositphotos

Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

Potrebna dokumentacija:

– očitana lična karta podnosioca zahteva,

– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),

– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),

– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,

– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.