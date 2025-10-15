Društvo

DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart

15. 10. 2025. u 15:30

KOMAD izveden u okviru pozorišnog maratona za lečenje Natalije Dikić

Kamerna tišina, prigušena svetla i sjajna glumačka ekipa! Tako bi se mogla opisati predstava „Bogojavljenje“ koju su na sceni Fondacije Mozzart izveli Svetozar Cvetković, Nebojša Milovanović i Milovan Filipović. Maestralni glumački trio je u jedinstvenom scenskom delu spojio poeziju, satiru i bajku u snažan scenski doživljaj.

Tekst predstave inspirisan je i najvećim delom oslonjen na stihove istoimene poeme Matije Bećkovića, kao i na njegove poeme „Nož“, „Ovo i ono“ i esej „O budalama“. Kroz dinamičan ritam, ironijski ton i slikovitu igru reči, predstava „Bogojavljenje“ preispituje suštinu čovekove vere, identiteta i slabosti. U formi satirične bajke, ona razotkriva paradokse našeg vremena, dok u isto vreme ostaje duboko ukorenjena u jezik, duh i tradiciju koju Bećković simbolizuje.

- Delo koje smo izveli je neoubičajeno po sadržaju u odnosu na sve ostalo što ja znam da se dešavalo u prostoru Fondacije Mozzart. Imali smo sjajan prijem i ova predstava dokazuje da publika ovde može da očekuje različite stvari po sadržaju, žanru, težini teme i ovo je neko pozorište kojem ja više težim, koje je angažovano i večno zapitano nad ljudskim sudbinama i izborima, nad onim što se izvlači kao poenta ove predstave koju svi dobro prepoznaju, a to je istorija  - istakao je glumac Nebojša Milovanović i pohvalio humanitarni aspekt koji je Fondacija Mozzart pokrenula za ulaznice.

- To je predragocena stvar, ljudi se zaista lepo osećaju zbog svega toga, jer znaju da su učinili nešto, i to je jedan jako lep osećaj koji nas ujedinjuje i od toga svakako ne treba da se ne odustane.

Predstava „Bogojavljenje“ izvedena u prostoru Fondacije Mozzart izdvaja se kao autentičan doprinos savremenom teatru, koji u dijalogu sa poezijom i mišlju Matije Bećkovića uspeva da spoji tradiciju i savremenost, ironiju i duboku duhovnost.

- Strašno je zanimljivo da je otvoren prostor koji ima sve oblike jedne male pozorišne scene, jednog kamernog teatra u kome mogu da se igraju predstave koje se ne zovu ’tezge’ nego se zovu predstave i koje mogu nešto da znače publici koja nas gleda. Nama je bilo važno da smo ostvarili dobar kontakt sa publikom koja je nas i tekst Matije Bećkovića pomno slušala, a moje glavno osećanje je vezano za veliku budućnost života ove scene na kojoj će se izvoditi prave i relevantne predstave - rekao je glumac Svetozar Cvetković.

Njegovo mišljenje deli i sjajni Milovan Filipović.

- Sjajna je stvar što postoji nova scena u gradu, jer pozorišnih scena nije puno otvarano poslednjih godina i sva naša pozorišta postoje nekih 80 godina unazad, i zaista je za pohvalu što se pojavio novi prostor u Beogradu gde mogu da se igraju ozbiljne predstave. Ideja sa humanitarnim ulaznicama je pohvala više, jer potreba ovog vremena jeste solidarnost i empatija, to je jedan vrlo važan aspekt za rad ovog mesta - dodao je Filipović.

HUMANITARNI MARATON U CARA DUŠANA 35

Predstava „Bogojavljenje“ samo je jedna od tri koje su se igrale za lečenje Natalije Dikić kojoj su dijagnostikovane arteriovenske malformacije mozga. Publika je ulaznice za predstave „Noć u kući gospodina Kolaka“, „Bogojavljenje“ i „Džepovi puni kamenja“ dobijala slanjem humanitarne SMS poruke 388 na 3800, a Fondacija Mozzart je duplirala ceo prikupljeni iznos i uplatila za Natalijino lečenje.

