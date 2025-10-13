AVATARI OBRAZUJU ĐAKE: Na Učiteljskom fakultetu osnovan centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju

NA Učiteljskom fakultetu u Beogradu osnovan je UNESKO Nacionalni centar za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju, čime je Srbija postala evropski centar za primenu veštačke inteligencije u nastavi.

Foto Z. Jovanović

Prof. dr Danimir Mandić, dekan Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača i rukovodilac ovog centra kaže nam da je cilj razvijanje i povezivanje visokoškolskih ustanova, istraživača i nastavnika koji primenjuju veštačku inteligenciju, robotiku i interaktivne tehnologije u procesu učenja i poučavanja.

- Na taj način, naš Univerzitet postaje deo međunarodne UNESKO mreže za inovacije u visokom obrazovanju, što otvara vrata saradnji sa univerzitetima i centrima širom sveta od Azije do Evrope i Afrike - navodi Mandić.

Centar organizuje obuke, seminare i istraživačke radionice namenjene budućim učiteljima, vaspitačima i nastavnicima, a istovremeno sarađuje sa inženjerima, IT stručnjacima, psiholozima i pedagozima.

Delatnosti koje će centar obavljati su razvoj inovativnih digitalnih modela nastave i obuke nastavnika, primena veštačke inteligencije u adaptivnim sistemima učenja, projektovanje interaktivnih avatara koji komuniciraju sa učenicima u realnom vremenu, izrada i implementacija edukativnih robota za podsticanje istraživačkog i problemskog mišljenja, kreiranje virtuelnih laboratorija i 3D simulacija koje učenicima omogućavaju bezbedno i praktično eksperimentisanje...

Istorijski iskorak Dekan Danimir Mandić ističe da Memorandum o razumevanju između Univerziteta u Beogradu, UNESCO i Učiteljskog fakulteta predstavlja istorijski iskorak za srpsko obrazovanje. - Zahvaljujući ovom partnerstvu, Univerzitet u Beogradu dobija pristup UNESCO-voj platformi za onlan učenje, međunarodnim istraživačkim projektima i fondovima, mreži eksperata u oblasti obrazovne tehnologije i etike veštačke inteligencije, globalnim edukativnim resursima koji podržavaju koncept veštačke inteligencije u obrazovanju - kaže ovaj dekan.

Kako Mandić ističe jedan od važnijih projekata je razvoj interaktivnih avatara zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

- Ovi avatari mogu prepoznati govor, analizirati emocije učenika, prilagoditi tempo i način objašnjavanja i pružiti povratnu informaciju u realnom vremenu - pojašnjava naš sagovornik. - Uključeni su i u obuke nastavnika, gde služe kao digitalni mentori i edukatori. Interaktivni avatar postaje produžena ruka nastavnika. On ne menja čoveka, već stvara dodatni prostor za kreativnost, individualizaciju i inkluzivnost. Avatari se već koriste u eksperimentalnim učionicama Centra, gde simuliraju razne situacije iz prakse - od didaktičkih dijaloga do rada sa decom sa posebnim potrebama.

On naglašava da je cilj stvaranje sistema u kome tehnologija ne dehumanizuje proces učenja, već ga obogaćuje i čini dostupnim.

- U obrazovanju budućnosti čovek i mašina neće biti protivnici, već saradnici - naglašava ovaj dekan. - Veštačka inteligencija mora imati lice i glas koji podseća na ljudskost. - Ova inicijativa povezuje univerzitete, škole, istraživačke institute i tehnološke kompanije u zajedničku mrežu inovacija.

Mandić ocenjuje da je ovaj projekat ulaganje u budućnost naše dece, u znanje koje ne zastareva i u društvo koje veruje u obrazovanje kao temelj napretka.