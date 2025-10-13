TOPLIJE, SUNCE PROVIRUJE KROZ OBLAKE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Novosti/J.Š.

VREME U SRBIJI

U Srbiji pre podne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno, a prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, posle podne će se proširiti na zapadne i centralne, a uveče i tokom noći i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od pet do 11 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu pre podne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura oko deset, a najviša oko 18. stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. oktobra, očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz manji pad dnevne temperature, koja će u većini mesta biti u intervalu od 15 do 18 stepeni, i svežija jutra u drugoj polovini sledeće sedmice.

Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak u drugoj polovini dana zahvatiti južne krajeve, za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta