TOPLIJE, SUNCE PROVIRUJE KROZ OBLAKE: Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji pre podne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno, a prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, posle podne će se proširiti na zapadne i centralne, a uveče i tokom noći i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od pet do 11 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.
VREME U BEOGRADU
I u Beogradu pre podne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura oko deset, a najviša oko 18. stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. oktobra, očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz manji pad dnevne temperature, koja će u većini mesta biti u intervalu od 15 do 18 stepeni, i svežija jutra u drugoj polovini sledeće sedmice.
Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak u drugoj polovini dana zahvatiti južne krajeve, za vikend će se proširiti i na zapadne, centralne i istočne krajeve.
(sputnikportal.rs)
