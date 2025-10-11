Društvo

GRAĐANI, PAŽNJA: Ova novčanica se najviše falsifikuje

В.Н.

11. 10. 2025. u 21:24

U PRVIH devet meseci ove godine otkriveno je 3.750 komada falsifikovanih novčanica, od čega su 1.337 falsifikati dinara a 2.413 stranih valuta, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

ГРАЂАНИ, ПАЖЊА: Ова новчаница се највише фалсификује

Foto: Profimedia

Kada je reč o dinarima, najviše su falsifikovani apoeni od 2.000, zatim od 1.000 i 500 dinara.

Među otkrivenim falsifikovanim stranim valutama, prednjačili su evri sa 2.019 komada, od čega najviše apoena od 100 i 200.

Slede američki dolari sa 394 komada, od čega 38 komada u apoenima od 50 i 356 komada u apoenima od 100 dolara.

Posmatrano po nominalnoj vrednosti, od ukupno 42,74 miliona dinara, koliko iznosi nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan je udeo falsifikovanih novčanica evra – 36,43 miliona ili 85,24 odsto, zatim američkog dolara – 3,74 miliona dinara ili 8,77 odsto i domaće valute u iznosu od 2,56 miliona dinara, odnosno 5,99 odsto.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć