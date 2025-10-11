GRAĐANI, PAŽNJA: Ova novčanica se najviše falsifikuje
U PRVIH devet meseci ove godine otkriveno je 3.750 komada falsifikovanih novčanica, od čega su 1.337 falsifikati dinara a 2.413 stranih valuta, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).
Kada je reč o dinarima, najviše su falsifikovani apoeni od 2.000, zatim od 1.000 i 500 dinara.
Među otkrivenim falsifikovanim stranim valutama, prednjačili su evri sa 2.019 komada, od čega najviše apoena od 100 i 200.
Slede američki dolari sa 394 komada, od čega 38 komada u apoenima od 50 i 356 komada u apoenima od 100 dolara.
Posmatrano po nominalnoj vrednosti, od ukupno 42,74 miliona dinara, koliko iznosi nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan je udeo falsifikovanih novčanica evra – 36,43 miliona ili 85,24 odsto, zatim američkog dolara – 3,74 miliona dinara ili 8,77 odsto i domaće valute u iznosu od 2,56 miliona dinara, odnosno 5,99 odsto.
Preporučujemo
FENOMEN MIHOLjSKOG LETA: Zašto se zove baš tako
11. 10. 2025. u 22:48
ZBOG ČEGA ŽENE ŽIVE DUŽE OD MUŠKARACA? Evo šta je otkrila nova studija
11. 10. 2025. u 17:00
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)