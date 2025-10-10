SRPSKI VOJNIK NAŠAO NATO LETAK U KOM SU TRAŽILI DA SE PREDAMO: NJegov odgovor se i danas prepričava

EKIPA vojnog filmskog centra "Zastava filma" obilazila je Kosovo i Metohiju tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) 1999. godine, kada je svako vozilo u pokretu predstavljalo metu agresorskihhh avione.

Foto: Printskrin RTS

Reditelj Milivoje Nestorović, snimatelj Mirko Lukanović i vozač Dragoslav Stevanović, zabeležili su više mesta razorenih NATO bombama bačenim u prazno.

Prikazan je i otpor srpskog naroda ali i dela albanskog koji je sa njim istrajavao u odbrani i tragove zverske mržnje prema Srbima koje su NATO piloti ispisivali na svojim projektilima koje bi posle ispaljivali na civile i državu koja se branila od terorizma.

Snimak je objavio RTS, i to pod nazivom "NATO avijacija gađa u ništa - Dnevnik ratnog snimatelja 7. do 13. aprila 1999".

Tada je pokazano čime su se sve NATO zlikovci služili.

- Bacaju nam letke i upozoravaju nas da se predamo, što nikada uraditi nećemo i što je van svake pameti - rekao je on, a potom pročitao šta piše na letku.