SRPSKI VOJNIK NAŠAO NATO LETAK U KOM SU TRAŽILI DA SE PREDAMO: NJegov odgovor se i danas prepričava
EKIPA vojnog filmskog centra "Zastava filma" obilazila je Kosovo i Metohiju tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) 1999. godine, kada je svako vozilo u pokretu predstavljalo metu agresorskihhh avione.
Reditelj Milivoje Nestorović, snimatelj Mirko Lukanović i vozač Dragoslav Stevanović, zabeležili su više mesta razorenih NATO bombama bačenim u prazno.
Prikazan je i otpor srpskog naroda ali i dela albanskog koji je sa njim istrajavao u odbrani i tragove zverske mržnje prema Srbima koje su NATO piloti ispisivali na svojim projektilima koje bi posle ispaljivali na civile i državu koja se branila od terorizma.
Snimak je objavio RTS, i to pod nazivom "NATO avijacija gađa u ništa - Dnevnik ratnog snimatelja 7. do 13. aprila 1999".
Tada je pokazano čime su se sve NATO zlikovci služili.
- Bacaju nam letke i upozoravaju nas da se predamo, što nikada uraditi nećemo i što je van svake pameti - rekao je on, a potom pročitao šta piše na letku.
