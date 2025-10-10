DANAS OBELEŽAVAMO SVETOG MUČENIKA KALISTRATA: Vernici treba da ispoštuju samo jedan običaj

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetog mučenika Kalistrata, sveca koji je bio vojnik u Kartagini, a koji je mučen i ubijen od strane svojih ratnih saboraca samo zato što je hrišćanin.

Kalistrat je bio jedini hrišćanin u svom puku kada se Kartagina u trećem Punskom ratu (oko 140. godine pre nove ere) borila protiv Rimljana.

Doskorašnji Kalistratovi saborci, vojnici iz njegovog puka, mučki su ga pretukli, a potom čamcem odvezli na pučinu Sredozemnog mora, gde su ga i izbacili.

Međutim, sutradan se Kalistrat pojavio na obali živ i zdrav, a svedoci su navodno tvrdili da je doslovno hodao po vodi.

Predanje kaže da su potom vojnici iz njegovog puka, videvši ga živog, odlučili da mu se klanjaju i prihvate hrišćanstvo. Zbog toga je Persentin izdao naredbu da se svih 40 vojnika i Kalistrat ubiju tako što će im se mačem odseći glava.

Hrišćansko predanje tvrdi da je priča o Kalistratovoj hrabrosti vek i po kasnije imala veliki uticaj na utemeljivača ove vere, Isusa Hrista, kome je takođe Bog omogućio da hoda po vodi.

Običaj kažu da sutra treba da odete u crkvu i pomolite se Svetom Kalistratu, jer se veruje da će pomoći bolesnima, svima podariti zdravlje i pomoći da vas ne prati nesreća.

Zato se i veruje da je strogo zabranjeno da se prekrši običaj.

