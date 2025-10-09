ODLIČNA VEST ZA ZRENJANIN: Posle 21 godinu voda za piće ispravna
KAKO Novosti nezvanično saznaju, nakon 21. godine, koliko je na snazi bila zabrana upotrebe vode za piće iz česama, zbog povećane količine arsena, danas je konačno skinuta zabrana!
Nakon dugih i opsežnih analiza, svi parametri dovedeni su u normalu, što je bio osnovni uslov za “skidanje” zabrane, tako da od danas Zrenjaninci iz svojih slavina, imaju ispravnu pijaću vodu!
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)