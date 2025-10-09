Društvo

ODLIČNA VEST ZA ZRENJANIN: Posle 21 godinu voda za piće ispravna

Bogoljub Grujić

09. 10. 2025. u 18:08

KAKO Novosti nezvanično saznaju, nakon 21. godine, koliko je na snazi bila zabrana upotrebe vode za piće iz česama, zbog povećane količine arsena, danas je konačno skinuta zabrana!

ОДЛИЧНА ВЕСТ ЗА ЗРЕЊАНИН: После 21 годину вода за пиће исправна

B. G.

Nakon dugih i opsežnih analiza, svi parametri dovedeni su u normalu, što je bio osnovni uslov za “skidanje” zabrane, tako da od danas Zrenjaninci iz svojih slavina, imaju ispravnu pijaću vodu!

