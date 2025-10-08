SVE OKO NAS ĆE ZALEDITI, TEMPERATURA PADA NA -20: Očekuje nas najhladnija zima u poslednjih 5 godina
ZIMA 2025/2026. biće hladnija u odnosu na pet prethodnih zimskih sezona i prema rečima profesora dr Aleksandra Valjarevića sa Geografskog fakulteta, očekuje se i više snega. Profesor Valjarević kaže za „Blic“ da veruje da bi temperatura na planinama mogla da padne i do -20 stepeni, dok bi se u gradovima spustila na -10 do -12 stepeni.
Pojavila se zapadno sibirska oscilacija
Zima neće biti kao nekadašnje u potpunosti, ali kada sam gledao oscilacije nisu identične kao što su bile prošlogodišnje na satelitskim snimcima. Pojavila se zapadno sibirska oscilacija koja je tik uz severno atlansku i ja sam optimista da će biti malo više snega nego prošle godine. U tome sam oprezan, pošto je to vrlo teško pogoditi, ali sam siguran da će biti hladnija zima od prošle, pogotovo poslednja dekada novembra i od 15. decembra do Nove godine. Više padavina očekujem posle 15. januara – kaže prof. Valjarević.
Veruje da će i na ispod 1.000 metara nadmorske visine biti malo snežnog pokrivača, a posle 20. novembra očekuje na planinama više od 20 cm snega.
- Što se tiče snega sve sve zavisi da li će ciklon da probije. Ako probije očekuje se više padavina. U slučaju da ostane anticiklon biće manje padavina, ali svakako će biti niže temperature nego prošle godine – poručuje prof. Valjarević.
Izostanak Miholjskog leta i polarni vrtlog
Prvi sneg u Srbiji već je pao prošle nedelje, osim planina, zabeleli su se i mnogi gradovi, a ono što ukazuje da bi predstojeću zimu mogli da obeleže periodi jačih prodora hladnog vazduha je izostanak Miholjskog leta. Naime, iako je Miholjsko leto bilo najavljeno za kraj prve i početak druge dekade oktobra, u prognozi je došlo do promene i narednih dana se očekuje da maksimalne temperature budu oko 20-21 stepen, a zatim da ponovo dođe do prodora hladnijeg vazduha.
Svetski poznati meteorološki sajtovi su takođe najavili da postoji velika verovatnoća za povratak hladnije zime u Evropu, što bi moglo da znači i više snega. Razlog tome je polarni vrtlog, koji kada je slab ili poremećen dolazi do nestabilnog mlaznog strujanja, što dovodi do toga da hladan vazduh lakše „beži“ iz polarnih područja.
-Prognoze ukazuju na izuzetno slab intenzitet za ovo doba godine – možda čak i rekordno nizak. To povećava mogućnost kasnijih poremećaja i hladnijih vremenskih uslova pri zemlji – objavio je „Severe Weather Europe“.
Česti prodori hladnog vazduha i stvaranje ciklona
Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje da je sada polarni vrtlog dosta slab što omogućava česte prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka prema nama.
-To se već dešava i ako polarni vrtlog bude u granicama normale ili slabiji imaćemo česte prodore hladnog vazduha iz Rusije i sa severe Evrope. Možemo očekivati i stvaranje ciklona i pojavu snega. Prilikom novog prodora hladnog fronta brdovito – planinski predeli će dobijati sneg, a kako vreme bude odmicalo svaki sledeći nalet hladnog vazduha može da donese sneg i u niže predele – kaže Ristić.
Očekuje česte hladne prodore tokom cele zime sa snegom, odnosno, smenu toplijih i hladnijih perioda.
-Ove godine će izostati pravo Miholjsko leto. Narednih dana biće toplije, ali u granicama Miholjske jeseni, a ne leta. Sledeće nedelje se očekuje ponovo sneg na planinama. Kada izostane Miholjsko leto, kao sada, zima bude hladnija. To se dogodilo 2016. godine i čak se Dunav zaledio. Sve trenutno ukazuje da bi to moglo ponovo da se desi, a to znači jutarnje temperature od -10 do -15 stepeni u nižim krajevima - kaže Ristić.
(Blic)
Preporučujemo
(MAPE) STIŽE LEDENI VAZDUH IZ RUSIJE: Od ovog dana očekujte neobično hladno vreme i sneg
08. 10. 2025. u 14:18
DETALjNA VREMENSKA PROGNOZA: Upamtite ove datume, čeka nas pravi obrt
08. 10. 2025. u 07:13
SUNCE, SNEG I KIŠA, EVO KADA PRESTAJE KIJAMET: Vremenska prognoza za sredu, 8. oktobar
08. 10. 2025. u 01:00
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)