SVE OKO NAS ĆE ZALEDITI, TEMPERATURA PADA NA -20: Očekuje nas najhladnija zima u poslednjih 5 godina

ZIMA 2025/2026. biće hladnija u odnosu na pet prethodnih zimskih sezona i prema rečima profesora dr Aleksandra Valjarevića sa Geografskog fakulteta, očekuje se i više snega. Profesor Valjarević kaže za „Blic“ da veruje da bi temperatura na planinama mogla da padne i do -20 stepeni, dok bi se u gradovima spustila na -10 do -12 stepeni.

Foto: Tanjug

Pojavila se zapadno sibirska oscilacija

Zima neće biti kao nekadašnje u potpunosti, ali kada sam gledao oscilacije nisu identične kao što su bile prošlogodišnje na satelitskim snimcima. Pojavila se zapadno sibirska oscilacija koja je tik uz severno atlansku i ja sam optimista da će biti malo više snega nego prošle godine. U tome sam oprezan, pošto je to vrlo teško pogoditi, ali sam siguran da će biti hladnija zima od prošle, pogotovo poslednja dekada novembra i od 15. decembra do Nove godine. Više padavina očekujem posle 15. januara – kaže prof. Valjarević.

Veruje da će i na ispod 1.000 metara nadmorske visine biti malo snežnog pokrivača, a posle 20. novembra očekuje na planinama više od 20 cm snega.

Foto: Anđela Stevanović

- Što se tiče snega sve sve zavisi da li će ciklon da probije. Ako probije očekuje se više padavina. U slučaju da ostane anticiklon biće manje padavina, ali svakako će biti niže temperature nego prošle godine – poručuje prof. Valjarević.

Izostanak Miholjskog leta i polarni vrtlog

Prvi sneg u Srbiji već je pao prošle nedelje, osim planina, zabeleli su se i mnogi gradovi, a ono što ukazuje da bi predstojeću zimu mogli da obeleže periodi jačih prodora hladnog vazduha je izostanak Miholjskog leta. Naime, iako je Miholjsko leto bilo najavljeno za kraj prve i početak druge dekade oktobra, u prognozi je došlo do promene i narednih dana se očekuje da maksimalne temperature budu oko 20-21 stepen, a zatim da ponovo dođe do prodora hladnijeg vazduha.

Foto: Novosti

Svetski poznati meteorološki sajtovi su takođe najavili da postoji velika verovatnoća za povratak hladnije zime u Evropu, što bi moglo da znači i više snega. Razlog tome je polarni vrtlog, koji kada je slab ili poremećen dolazi do nestabilnog mlaznog strujanja, što dovodi do toga da hladan vazduh lakše „beži“ iz polarnih područja.

Foto Shutterstock

-Prognoze ukazuju na izuzetno slab intenzitet za ovo doba godine – možda čak i rekordno nizak. To povećava mogućnost kasnijih poremećaja i hladnijih vremenskih uslova pri zemlji – objavio je „Severe Weather Europe“.

Česti prodori hladnog vazduha i stvaranje ciklona

Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje da je sada polarni vrtlog dosta slab što omogućava česte prodore hladnog vazduha sa severa i severoistoka prema nama.

-To se već dešava i ako polarni vrtlog bude u granicama normale ili slabiji imaćemo česte prodore hladnog vazduha iz Rusije i sa severe Evrope. Možemo očekivati i stvaranje ciklona i pojavu snega. Prilikom novog prodora hladnog fronta brdovito – planinski predeli će dobijati sneg, a kako vreme bude odmicalo svaki sledeći nalet hladnog vazduha može da donese sneg i u niže predele – kaže Ristić.

Očekuje česte hladne prodore tokom cele zime sa snegom, odnosno, smenu toplijih i hladnijih perioda.

-Ove godine će izostati pravo Miholjsko leto. Narednih dana biće toplije, ali u granicama Miholjske jeseni, a ne leta. Sledeće nedelje se očekuje ponovo sneg na planinama. Kada izostane Miholjsko leto, kao sada, zima bude hladnija. To se dogodilo 2016. godine i čak se Dunav zaledio. Sve trenutno ukazuje da bi to moglo ponovo da se desi, a to znači jutarnje temperature od -10 do -15 stepeni u nižim krajevima - kaže Ristić.

(Blic)