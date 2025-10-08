"SJAJNO, SAD MOGU ČEŠĆE DA IDEM KOD PORODICE" Putnica oduševljena prvom vožnjom brzom prugom Beograd–Subotica (VIDEO)
PUTNIČKI vozovi na brzoj pruzi Beograd–Subotica počeli su danas sa redovnom vožnjom. Građani hvale brzu i udobnu vožnju, a karte su narednih pet dana besplatne.
Danas u podne počela je redovna vožnja putničkih vozova brzom prugom na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar. Prvi putnici imali su priliku da se provozaju novom linijom, a ekipa Novosti je razgovarala sa putnicima kako bi čula njihove utiske.
Jedna od putnica, koja je krenula u prvi voz za Suboticu, izjavila je da je veoma zadovoljna novom prugom:
- Meni je super jer ja imam porodicu u Novom Sadu, odgovara mi što brzo ide i mogu češće da odlazim kod njih, a i oni da mi dođu.
Na komentar da je karta za narednih pet dana besplatna, dodala je:
- Sjajno, taman sledeći put će sestra sa mnom da vidimo kako to funkcioniše.
Nova brza pruga omogućava putnicima znatno kraće vreme putovanja između Beograda i Subotice, a besplatne karte za prvih pet dana pružaju priliku građanima da se upoznaju sa prednostima linije i uživaju u udobnoj i bržoj vožnji.
