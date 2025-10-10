"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake
NAKON dve školske godine, tokom kojih je obišao 235 osnovnih škola u 68 mesta širom Srbije i edukovao više od 23.000 četvrtaka o važnosti zdravijih izbora u ishrani, MAXI edukativni karavan i ove jeseni nastavlja svoje putovanje.
Tim predvođen strukovnom nutricionistkinjom Ivanom Mišić posetiće još 106 osnovnih škola, prenoseći đacima važne poruke o zdravoj i izbalansiranoj ishrani, prilogođene njihovom uzrastu i pažljivo utkane u interaktivno predavanje „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“.
Domaćini prvog predavanja u ovom ciklusu bili su đaci i učitelji Osnovne škole Đura Daničić u Novom Sadu. A do kraja školske godine ovaj edukativni program, koji MAXI realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, stići će do svih osnovnih škola u ovom gradu, kao i u Kragujevcu, Nišu i Beogradu - u kojima do sada nije bilo organizovano predavanje.
Predavanja koja vodi strukovni nutricionista-dijetetičar, imaju za cilj da na zanimljiv i interaktivan način približe deci zašto je važno da se hrane balansirano, svakodnevno unose voće i povrće, da se hidriraju i budu fizički aktivna.
- Period ranog adolescencijskog uzrasta, kada deca polako ulaze u pubertet, ključan je za usvajanje zdravih životnih navika. U tom dobu posebno je važno ne samo da razumeju šta je pravilna i uravnotežena ishrana, već i zašto je ona važna za njihov rast, razvoj i opšte zdravlje. Tada se postavljaju temelji za svakodnevne rutine i upravo kroz male, ali dosledne korake, deca mogu razviti zdrav odnos prema hrani i brizi o sopstvenom telu koji će ih pratiti tokom života. Ukoliko u tom uzrastu nauče da redovno konzumiraju voće i povrće, ne preskaču obroke, unose dovoljno tečnosti i budu fizički aktivna, ne samo da će pozitivno uticati na svoj trenutni razvoj, već će im takve navike postati prirodan deo svakodnevice i u odraslom dobu - istakla je Ivana Mišić, strukovni nutricionista-dijetetičar i predavač na programu.
Stručna objašnjenja i interaktivni deo predavanja u kojem đaci postavljaju pitanja i dele svoje nedoumice, pomažu učenicima da bolje razumeju kako mali izbori u ishrani i fizičkoj aktivnosti mogu dugoročno oblikovati njihov zdraviji rast i razvoj, čineći ih svesnijim važnosti balansirane ishrane i zdravijih životnih navika.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)