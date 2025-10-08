RHMZ NAJAVLJUJE NOVE PADAVINE: Sutra kiša u ova tri dela zemlje - detaljna vremenska prognoza za naredne dane

NA severu Srbije promenljivo oblačno. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, uz postepeni prestanak padavina u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, a uveče i razvedravanje.

Foto: N: Živanović

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 11 stepeni na jugoistoku do 18 stepeni na severu.

Vreme narednih dana

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.

Slaba prolazna kiša očekuje se tokom noći između petka i subote, kao i u subotu ujutru, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak u drugom delu dana u svim predelima. Od utorka uz manji pad temperature kiša biti češća u južnim i centralnim predelima naše zemlje.