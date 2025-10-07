Društvo

"HALIDE, HVALA TI ZA SVE, NEDOSTAJAĆEŠ NAM" Dačić uputio saučešće porodici Bešlića: Za mene on nije bio samo umetnik, već i prijatelj

07. 10. 2025. u 14:31

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Halida Bešlića.

Foto Tanjug

 - Sa neizmernom tugom sam primio vest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umetnika i čoveka izuzetnog srca Halida Bešlića.

- Halid je svojim glasom, pesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svetu muzike i umetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova dela nalazili utehu, nadu i radost. Njegova muzika je spajala ljude, lečila duše i donosila radost u najtežim trenucima. Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovek i izuzetan prijatelj.

- Za mene lično, Halid nije bio samo umetnik kojeg sam duboko poštovao, već i prijatelj sa kojim sam delio mnoge lepe trenutke. Kroz druženje znali smo da zajedno zapevamo njegove pesme koje su decenijama osvajale srca naroda. Njegovo odsustvo ostavlja prazninu koja se ne može nadoknaditi, ali sećanje na njega i njegovu muziku zauvek će živeti u našim srcima.

- Porodici, prijateljima i svima koji su voleli Halida, upućujem svoje najdublje saučešće. Neka mu duša počiva u miru, a za nas uteha bude u svemu što nam je ostavio, pesmama, radosti i ljubavi koju je delio bez mere.

- Halide, hvala ti za sve. Nedostajaćeš nam - navodi se u saučešću ministra Dačića.

