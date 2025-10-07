ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zatresao se ovaj grad
ZEMLjOTRES jačine 2.7 stepena Rihtera pogodio je usred noći područje Aleksinca, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema podacima, potres se dogodio oko pola tri ujutru na dubini od tri kilometra.
Epicentar je zabeležen na području između Prugovca, Lipovca, Crne Bare i Manastira svetom Stefanu.
Na osnovu koordinata, najbliže naseljeno mesto je upravo Prugovac nadomak kog je i zabeležen epicentar zemljotresa.
Potresi te jačine retko kad dovedu do povreda ili nanesu štetu.
