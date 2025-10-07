Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Zatresao se ovaj grad

07. 10. 2025. u 08:46

ZEMLjOTRES jačine 2.7 stepena Rihtera pogodio je usred noći područje Aleksinca, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ: Затресао се овај град

Foto: Novosti

Prema podacima, potres se dogodio oko pola tri ujutru na dubini od tri kilometra.

Epicentar je zabeležen na području između Prugovca, Lipovca, Crne Bare i Manastira svetom Stefanu.

Na osnovu koordinata, najbliže naseljeno mesto je upravo Prugovac nadomak kog je i zabeležen epicentar zemljotresa.

Potresi te jačine retko kad dovedu do povreda ili nanesu štetu.

