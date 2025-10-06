STIŽU PLJUSKOVI I SNEG: Srbija na udaru vremenskog haosa
U SRBIJI večeras umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na severu i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni.
Sutra će na severu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i suvo, a u ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom.
Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.
Najniža temperatura biće od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu.
U Beogradu će sutra biti umereno do pretežno oblačno i suvo vreme. Najniža temperatura biće oko 8 stepeni, najviša oko 16.
(Tanjug)
