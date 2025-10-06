Društvo

"ZAHVALJUJUĆI PODRŠCI PREDSEDNIKA" Lončar: 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sistemu Srbije za naš narod na KiM

В. Н.

06. 10. 2025. u 14:35

ZAHVALjUJUĆI podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, država je uspela da obezbedi 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za naš narod na Kosovu i Metohiji čiji će konkretni rezultati biti vidljivi veoma brzo, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Foto: Ministarstvo

- Ovo je važna vest koja pokazuje dodatnu opredeljenost države Srbije za podršku našem narodu i zdravstvenom sistemu na prostoru Kosova i Metohije i očuvanju našeg ostanka i opstanka na ovim prostorima. Naše zdravstvene ustanove na KiM oduvek su pružalale najsavremeniju zdravstvenu zaštitu svima bez izuzetka i uveren sam da će i novo zapošljavanje u zdravstvenom sektoru naših sunarodnika u južnoj pokrajini biti na korist svima i biti snažan oslonac našem narodu koji se svakodnevno suočava sa brojnim izazovima.Kao što smo više puta isticali, naši zdravstveni radnici na Kosovu i Metohiji uvek mogu da računaju na snažnu i pre svega konkretnu podršku svoje države, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva zdravlja, a nova radna mesta su upravo još jedan pokazatelj takve politike - ističu u Ministarstvu.

