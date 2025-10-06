"ZAHVALJUJUĆI PODRŠCI PREDSEDNIKA" Lončar: 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sistemu Srbije za naš narod na KiM
ZAHVALjUJUĆI podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, država je uspela da obezbedi 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za naš narod na Kosovu i Metohiji čiji će konkretni rezultati biti vidljivi veoma brzo, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.
- Ovo je važna vest koja pokazuje dodatnu opredeljenost države Srbije za podršku našem narodu i zdravstvenom sistemu na prostoru Kosova i Metohije i očuvanju našeg ostanka i opstanka na ovim prostorima. Naše zdravstvene ustanove na KiM oduvek su pružalale najsavremeniju zdravstvenu zaštitu svima bez izuzetka i uveren sam da će i novo zapošljavanje u zdravstvenom sektoru naših sunarodnika u južnoj pokrajini biti na korist svima i biti snažan oslonac našem narodu koji se svakodnevno suočava sa brojnim izazovima.Kao što smo više puta isticali, naši zdravstveni radnici na Kosovu i Metohiji uvek mogu da računaju na snažnu i pre svega konkretnu podršku svoje države, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva zdravlja, a nova radna mesta su upravo još jedan pokazatelj takve politike - ističu u Ministarstvu.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
