FONDACIJA "ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU" PODRŽALA MANIFESTACIJU "POD NEBOM LAZAREVOG GRADA" POSVEĆENU KNEGINJI MILICI (FOTO)

U PORTI crkve Lazarice u Kruševcu 4. oktobra 2025. godine održana je druga po redu manifestacija „Pod nebom Lazarevog grada“, posvećena obeležavanju 690 godina od rođenja i 620 godina od smrti kneginje Milice.

Ovaj značajan kulturno-istorijski događaj organizovali su Kulturni centar Kruševac, Eparhija kruševačka i Narodni muzej Kruševac, uz podršku Fondacije „Za srpski narod i državu“.

Program je obuhvatio plesne i vokalno-instrumentalne izvedbe iz doba renesanse, nastupe vokalnih solista Katarine Božić-Veškovac i Teodore Radojković, ansambla „Beli anđeo“, hora „Sveti knez Lazar“ i „Lazarički Kolibrići“, kao i glumice Danice Petrović.

Publika je imala priliku da čuje i kazivanja o životu kneginje Milice – vladarke, supruge, majke i kasnije monahinje Evgenije, čije delo i danas svedoči o duhovnoj snazi srpskog naroda.

Prisutnima se obratio starešina crkve Lazarice, protojerej Željko Marković, koji je istakao da je kneginja Milica jedna od najznačajnih ličnosti naše istorije koja predstavlja simbol mudrosti i snage, a u narodu je bila poznata i kao mati.

Posle Kosovske bitke uspela je da održi lozu i sačuva mir u Srbiji udavši svoju ćerku za Bajazita. ”Manastir Ljubostinja koji je ona podigla, centar je duhovnosti i kulture” istakao je protojerej Marković.

Manifestaciji su prisustvovali predstavnici državnih institucija, Grada Kruševca i kulturnih ustanova, kao i zvanice iz crkvenog i javnog života.

Podrškom ovakvim projektima, Fondacija „Za srpski narod i državu“ nastavlja svoju misiju očuvanja nacionalnog identiteta, kulture sećanja i promocije najznačajnijih ličnosti i događaja srpske istorije.