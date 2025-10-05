OVOG DANA STIŽE SUNCE: Vremenska prognoza za nedelju, 5. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza.
Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.
Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak.
Najniža temperatura od nula do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Jutro hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče.
Vetar slab i umeren, severozapadni.
Najniža temperatura oko devet stepeni, najviša oko 15.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.
Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.
U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
UPOZORENjE RHMZ: Tokom noći očekuje se kiša u Vojvodini
04. 10. 2025. u 19:55
TEŠKA SITUACIJA U ARILjU: Nakon svežnih padavina, ekipe i dalje na terenu
04. 10. 2025. u 17:55
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)