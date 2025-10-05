Društvo

OVOG DANA STIŽE SUNCE: Vremenska prognoza za nedelju, 5. oktobar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ОВОГ ДАНА СТИЖЕ СУНЦЕ: Временска прогноза за недељу, 5. октобар

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak.

Najniža temperatura od nula do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Jutro hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko devet stepeni, najviša oko 15.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.

Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja