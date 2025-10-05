OVOG DANA STIŽE SUNCE: Vremenska prognoza za nedelju, 5. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak.

Najniža temperatura od nula do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Jutro hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče.

Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko devet stepeni, najviša oko 15.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu.

Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni.

U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta