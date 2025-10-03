VANREDNA SITUACIJA UVODI SE U OVOJ OPŠTINI SRBIJE: Sneg je potpuno paralisao, više od 5.000 ljudi nema struju

VELIKE snežne padavine paralisale su gotovo čitavu opštinu Nova Varoš. Kako je izjavio predsednik opštine Branko Bjelić, više od 80 odsto teritorije trenutno je bez električne energije, a oko 5.000 do 6.000 stanovnika u seoskim područjima nema struju.

foto: OU Vlasotince

- Velika količina vlažnog snega, je napravila ogromne probleme sa visoko- i niskonaponskom elektromrežom. Struje ima samo u centru grada, jednom delu turističke zone i u nekoliko sela - rekao je Bjelić za RINU.

On je naglasio da su škole jutros radile otežano ili uopšte nisu mogle da rade, jer grejanje nije funkcionisalo sve do uspostavljanja snabdevanja u gradskom jezgru.

- Dežurne ekipe EPS-a su na terenu i rade, ali sneg ne prestaje da pada. U 11 sati održaće se sednica Štaba za vanredne situacije kako bismo odlučili o daljim merama - dodao je predsednik opštine.

Bjelić ističe da su glavni putni pravci prohodni, ali su lokalni i seoski putevi u problemu zbog polomljenog drveća i granja koje se obrušava na kolovoz i dalekovode.

- Nije ogromna količina snega pala, ali je vlažan sneg ostao na lišću i to lomi granje, koje pada po putevima i žicama. To nam je trenutno najveći problem - objasnio je on.

Ekipe EPS-a, uz dodatna pojačanja, pokušavaju da saniraju kvarove, ali obim havarija prema rečima Bjelića prevazilazi njihove kapacitete. Najavljeno je da će snežne padavine potrajati do kasnih večernjih sati, zbog čega se očekuje da borba za uspostavljanje redovnog snabdevanja električnom energijom potraje i narednih dana.