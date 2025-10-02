I U SMEDEREVU DOJAVE O POSTAVLJENIM BOMBAMA U ČAK SEDAMNAEST ŠKOLA: Uzbuna u osnovnim i srednjim školama

Kao i u mnogim gradovima u Srbiji, i u Smederevu stižu dojave o postavljenim bombama u školama. Čak sedamnaest škola na području grada dobilo je ovakve dojave, saznaju " Novosti".

Foto: N. Živanović

Dojave o postavljenim bombama dobilo je petnaest osnovnih i dve srednje škole u Smederevu. I škole u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani su takođe na meti. Dojave su stigle na mejl adrese škola. Učenici i nastavno osoblje su evakuisani.

Policija proverava dojave za koje se veruje da su lažne.