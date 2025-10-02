I U SMEDEREVU DOJAVE O POSTAVLJENIM BOMBAMA U ČAK SEDAMNAEST ŠKOLA: Uzbuna u osnovnim i srednjim školama
Kao i u mnogim gradovima u Srbiji, i u Smederevu stižu dojave o postavljenim bombama u školama. Čak sedamnaest škola na području grada dobilo je ovakve dojave, saznaju " Novosti".
Dojave o postavljenim bombama dobilo je petnaest osnovnih i dve srednje škole u Smederevu. I škole u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani su takođe na meti. Dojave su stigle na mejl adrese škola. Učenici i nastavno osoblje su evakuisani.
Policija proverava dojave za koje se veruje da su lažne.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)