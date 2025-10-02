PANIKA U VRANJU: Dojave o bombama u više škola - učenici vraćeni kući, policija na terenu
U VEĆINI vranjskih osnovnih i srednjiih škola od jutros je nastala panika, a učenici su se vratili kući nakon što su na mejlove uprava škola stigla upozorenja da je u školi bomba, što je izazvalo paniku mežu učenicima i roditeljima.
- Imamo prijavu iz Gimnazije Bora Stanković, policija je na terenu. Provere su u toku - kažu u vranjskoj policiji.
To je po svemu sudeći bila prva zvanična prijava.
Zatim su roditelji osnovne škole Vuk Karadžić dobili obaveštenje u viber grupama,da dođu po decu jer se nastava danas neće odvijati zbog dojava o bombi.
Iz Zdravstveng centra nam je rečeno da je otkazan sistematski pregled u školi Radoje Domanović iz istih razloga.
Iak je skoro izvesno da je reč ponovnom hakerskom napadu na službene mejlove obrazovnih ustanova policija ništa ne prepusta slučaju tako da su provere u školama u toku.
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
OGLASILA SE BILjA NAKON RASTANKA OD ACE ILIĆA: "Videću kako vreme prolazi..."
IAKO rastavljeni, Bilja i Aca imaju veliki razlog za slavlje.
01. 10. 2025. u 12:20
Komentari (0)