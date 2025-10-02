PANIKA U VRANJU: Dojave o bombama u više škola - učenici vraćeni kući, policija na terenu

U VEĆINI vranjskih osnovnih i srednjiih škola od jutros je nastala panika, a učenici su se vratili kući nakon što su na mejlove uprava škola stigla upozorenja da je u školi bomba, što je izazvalo paniku mežu učenicima i roditeljima.

Foto M. Anđela

- Imamo prijavu iz Gimnazije Bora Stanković, policija je na terenu. Provere su u toku - kažu u vranjskoj policiji.

To je po svemu sudeći bila prva zvanična prijava.

Zatim su roditelji osnovne škole Vuk Karadžić dobili obaveštenje u viber grupama,da dođu po decu jer se nastava danas neće odvijati zbog dojava o bombi.

Iz Zdravstveng centra nam je rečeno da je otkazan sistematski pregled u školi Radoje Domanović iz istih razloga.

Iak je skoro izvesno da je reč ponovnom hakerskom napadu na službene mejlove obrazovnih ustanova policija ništa ne prepusta slučaju tako da su provere u školama u toku.