Društvo

AKO VAM STIGNE OVA PORUKA, NE OTVARAJTE: Građani na meti prevare - "Putevi Srbije" upozoravaju

В. Н.

29. 09. 2025. u 14:04

JAVNO preduzeće "Putevi Srbije" upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke o saobraćajnim prekršajima jer je reč o prevari.

АКО ВАМ СТИГНЕ ОВА ПОРУКА, НЕ ОТВАРАЈТЕ: Грађани на мети преваре - Путеви Србије упозоравају

Foto: Pixabay free images

Kako je navedeno, zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima odnose se na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje.

Putevi Srbije još jednom apeluju da građani ne otvaraju poruke i ne unose podatke sa svojih platnih kartica.

(Tanjug)

