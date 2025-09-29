DANAS JE SVETA JEFIMIJA Smatra se zaštitnicom žena: Jedan običaj važan za one koji nemaju posao

SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava dan Svete velikomučenice Jefimije, device koja je ostala čiste duše iako je bila na velikim mukama i pred velikim izazovima kako se ne bi odala idolopoklonstvu

Foto: Shutterstock

Sveta velikomučenica Jefimija bila je rodom iz Halkidona i od malena je bila odgajana kao hrišćanka. Nakon što je naišao paganski praznik koji je podrazumevao prinošenje žrtava idolima, prema priči 49 hrišćana iz mesta, uključujući i porodicu Svete Jefimije sklonilo se kako to ne bi gledalo, ali se njihov čin protumačio kao izdaja i oni su izvedeni pred sudiju.

Kada ih sudija upita zašto se ne pokoravaju zapovesti carskoj, oni odgovoriše "i carskoj i tvojoj zapovesti treba se povinovati, ako nije suprotna nebeskome Bogu; ako li je suprotna Bogu, ne samo ne treba joj se povinovati nego joj se treba i protiviti".

Tada ih udaraše na razne muke, i to kroz 19 dana, iz dana u dan. Dvadesetoga dana sudija, po legendi, odvoji Jefimiju od ostalih i poče joj laskati zbog njene lepote, da bi je pridobio za sebe. Nuđeno joj je da postane njegova ljubavnica u zamenu za živote svojih roditelja i ostalih hrišćana, no kako sve laskanje prođoše uzaludno, sudija naredi mučenje device.

O ovome postoji jako živopisno predanje: "Mučiše je prvo na točku, no anđeo Božji javi se i izlomi točak. Potom je baciše u peć ognjenu, no Božjom silom bi sačuvana. Videvši to dva vojnika – Viktor i Sosten, poverovaše u Hrista, zbog čega su bačeni zverovima. Potom Jefimija bi bačena u rov, napunjen vodom, no ona prekrsti vodu, kad uđe u rov, i osta nepovređena".

Najzad, izvedena je pred divlje zveri kada se, kaže predanje, blagodarnošću pomoli Bogu, i predade duh svoj. Postradala je 304. godine i zbog svoje volje, čestitosti i snage da izađe na kraj i sa najvećim nevoljama danas se smatra zaštitnicom devica.

Običaji i verovanja

Sveta Jefimija u narodu se smatra zaštitnicom žena, a danas se po tradiciji sve devojke podsećaju zbog čega bi trebalo da ostanu device do braka, dok se kao primer navodi upravo Jefimija, koja nije poklekla ni pod najvećim mukama. Svaka žena trebalo bi danas da ode u crkvu i izgovori njenu molitvu.

Njena molitva glasi:

- Ovčica Tvoja Isuse, Jefimija, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Još neki od običaja su i da se na današnji dan kreće sa pripremom zimnice, ali i da je danas pravi dan za nezaposlene da krenu sa potragom za poslom. Ono što bi danas trebalo da urade je da iskoriste svaku priliku da obezbede sirovine za posao ili da dođu do novčane pozajmice koja bi im pomigla za dalje.

