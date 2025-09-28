"ČULA SE GLASNA EKSPLOZIJA, PAS JE SPALJEN U STANU": Jezivi detalji ogromnog požara u Borči

VATROGASCI gase veliki požar koji je izbio na zadnjem spratu zgrade u Borči oko sat i po vremena.

Vatrogasci su intervenisali sa sedam vozila i uz pomoć dizalica uspeli da spreče širenje požara na krov, ali i na susedne zgrade.

Požar je izbio nešto posle 18 časova, nakon čega je policija naredila hitnu evakuaciju stanara zgrade.

Stan iz kojeg je izbio požar, kako mediji prenose, navodno bio je pun smeća, a povremeno su odjekivale detonacije.

- Čula se veoma glasna eksplozija! Pas u kući je spaljen. Slušali smo ga kako kuka - rekao je jedan od stanara za Telegraf.

Nakon požara, policija je odvela jednog čoveka, ali detalji još nisu poznati.



