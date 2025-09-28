Društvo

"ČULA SE GLASNA EKSPLOZIJA, PAS JE SPALJEN U STANU": Jezivi detalji ogromnog požara u Borči

Телеграф

28. 09. 2025. u 20:24

VATROGASCI gase veliki požar koji je izbio na zadnjem spratu zgrade u Borči oko sat i po vremena.

ЧУЛА СЕ ГЛАСНА ЕКСПЛОЗИЈА, ПАС ЈЕ СПАЉЕН У СТАНУ: Језиви детаљи огромног пожара у Борчи

Foto: Novosti

Vatrogasci su intervenisali sa sedam vozila i uz pomoć dizalica uspeli da spreče širenje požara na krov, ali i na susedne zgrade.

Požar je izbio nešto posle 18 časova, nakon čega je policija naredila hitnu evakuaciju stanara zgrade.

Stan iz kojeg je izbio požar, kako mediji prenose, navodno bio je pun smeća, a povremeno su odjekivale detonacije.

- Čula se veoma glasna eksplozija! Pas u kući je spaljen. Slušali smo ga kako kuka - rekao je jedan od stanara za Telegraf.

Nakon požara, policija je odvela jednog čoveka, ali detalji još nisu poznati.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše
Društvo

0 0

KAKO SE PRAVILNO CELIVA IKONA: Iguman otkrio u čemu mnogi vernici greše

ULAZAK u crkvu ili manastir kod ljudi izaziva različite emocije, a ponekad i nedoumice. Bez obzira na versku pozadinu ili sopstvena uverenja, mnogi se suočavaju s neizvesnošću oko toga kako treba da se ponašaju prilikom dolaska u svetilište. Ovo osećanje nesigurnosti često potiče iz poštovanja prema verskim običajima i tradicijama, kao i želje da se poštuju pravila i norme zajednice.

28. 09. 2025. u 14:38

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto

RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto