STIŽE OSVEŽENJE - JUTARNJA TEMPERATURA DO 15 STEPENI: Vremenska prognoza za nedelju, 28. septembar

В. Н.

27. 09. 2025. u 23:20

U NEDELjU, 28. septembra, očekuje se promenljivo oblačno vreme, uz povremene kiše i kratkotrajne pljuskove, najpre u brdsko-planinskim predelima, a potom i u ostalim krajevima zemlje, navodi se u najavi RHMZ-a.

СТИЖЕ ОСВЕЖЕЊЕ - ЈУТАРЊА ТЕМПЕРАТУРА ДО 15 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за недељу, 28. септембар

Foto Pixabay free images

Tokom dana vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, da bi sredinom dana na severu, a do večeri i u ostalim delovima Srbije severni i severoistočni pravac.

Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 16 i 20 stepeni.

Srbiju i u narednim danima očekuje svežije vreme, uz maksimalne temperature od 16 do 20 stepeni. U drugoj polovini sledeće sedmice biće i malo hladnije.

Vreme će uglavnom biti promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima, koji se od petka, 3. oktobra, očekuju samo na jugu i jugoistoku zemlje.

Suvo vreme sa sunčanim intervalima moguće je jedino u utorak i sredu, navodi se u saopštenju. 

