"KAPIJA HLADNOG VAZDUHA" STIŽE U SRBIJU: Tačno ovog datuma vreme se menja

В. Н.

26. 09. 2025. u 12:18

METEOROLOG Ivan Ristić otkrio je kakvo nas vreme čeka u oktobru i da li možemo da očekujemo Miholjsko leto.

Foto Nenad Živanović

- Stvara se Islandski ciklon oko 7. oktobra i on će usloviti Miholjsko leto. Otprilike, očekujem ga krajem prve dekade oktobra i uklopiće se sa kalendarom, jer je 12. oktobra Miholjdan. Veći deo druge dekade oktobra biće u znaku Miholjskog leta, s tim da će jutra biti sveža, može biti i magle, ali preko dana će biti dosta sunca. Temperature Miholjskog leta su obično između 22 i 27 stepeni. Definitivno ide jedno otopljenje posle ovog zahlađenja koje nam stiže - rekao je Ristić gostujući u emisiji "150 minuta".

On je dodao da nam stiže i "kapija hladnog vazduha".

- To je visinski ciklon koji je popunjen hladnim vazduhom. Stiže 1. oktobra. Imamo i ciklonsku aktivnost u Jadranu i ona će usloviti naoblačenje i kišu i pad temperature. Baš 1. oktobra očekujemo taj pad temperature. Početkom oktobra temperature će biti između 14 i 18 stepeni, dok će najviša jutarnja biti do 12. Kada bude bilo više kiše biće možda i niža temperatura. Trebaće nam i jakne - objašnjava Ristić.

Toplotna ostrva

Temperatura se dosta razlikuje u većim gradovima od one u unutrašnjosti, a razlike ima i kada je reč o periferiji grada. Ristić objašnjava da je tu reč o toplotnim ostrvima. 

- Ovde imamo toplotna ostrva, u Beogradu. To je Novi Beograd, od 27. marta prema Pačevačkom mostu, to je najtopliji deo Beograda. Može da bude i do 4 stepena viša temperatura nego u prigradskom delu. Svaki grad ima toplotna ostrva, a u principu u unutrašnjosti preko noći temperatura padne, a u gradovima ne pada ispod 30 ni tokom noći - objasnio je Ristić.

(Kurir)

