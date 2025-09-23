PANTURKIZAM PRETI DA ZAPALI PLANETU: O ujedinjenju turanskih naroda, stručnjaci, na velikom međunarodnom skupu u Beogradu

PANTURKIZAM, ideologija ujedinjenja turanskih naroda pod vođstvom Turske u jedinstvenu državu bio je tema međunarodne naučne konferencije odražene juče u Institutu za političke studije u Beogradu (IPS). O značaju skupa "Panturkizam danas" svedoči učešće stručnjaka iz 14 zemalja i posmatrači iz ambasada Rusije i Belorusije.

Posle pozdravnih reči dr Miše Stojadinovića, direktora IPS i dr Jovana Janjića, potpredsednika Skupštine Srbije, uvodno izlaganje dao je organizator konferencije prof. dr Zoran Milošević, zamenik direktora IPS.

Foto :B.Subašić Dr Miša Stojadinović, dr Zoran Milošević, dr Jovan Janjić

- Pitanje savremenog panturkizma je evroazijski problem, pošto je ispunjen negativnim sadržajima koji mogu zapaliti ovaj deo planete - upozorio je dr Milošević. - Panturkizam, koji uživa podršku Zapada kao njegov geopolitički instrument usmeren je ka ugrožavanju Rusije, Kine, Irana i balkanskih zemalja.

On je podsetio na najavu turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, s kraja 2024, da će revidirati rezultate Prvog svetskog rata i sirijske provincije Idlib, Alepo, Damask i Raka, koje su do 1918. bile deo Osmanskog carstva pripojiti današnjoj Turskoj.

- Takve izjave turskih zvaničnika mogu da se čuju, manje ili više redovno, odavno je primećeno da apetiti "sultana" i njegovih pristalica nisu ograničeni samo na bivšu Osmansku imperiju, oni sanjaju o "velikom Turanu", koji obuhvata značajne teritorije moderne Rusije, Irana, Kine, balkanskih i drugih zemalja - rekao je dr Milošević.

Foto :B.Subašić Dr Zoran Milošević daje uvodno izlaganje

Jedan od zapaženih učesnika skupa, prof. dr Nikola Avrejski sa Univerziteta za bibliotekarstvo i informatiku iz Sofije uakazao je da dobar uvid u "superambiciozni spoljnopolitički program Erdogana" daju otvoreno iznošena gledišta generala u penziji Adnana Tanriverdija, njegovog pouzdanog saradnika.

Foto: Novosti Crvenom bojom je na karti sveta obeležen zamišljeni panturkistički Turan

- On je učestvovao u borbama protiv Kurda osamdesetih godina i u ratu u Bosni devedesetih, vlasnik je privatne vojne kompanije SADAT, koja je odigrala ključnu ulogu u spasavanju Erdogana tokom vojnog puča 2016, a bio mu je savetnik za nacionalnu bezbednost i istovremeno predsednika upravnog odbora Centra za strateška istraživanja branilaca pravde - naveo je dr Avrejski. - Poruka Tanriverdija turskoj političkoj eliti, svim Turcima i svim muslimanima sveta glasi: "Procvat turskih i muslimanskih naroda i uspostavljanje mira i pravde u celom svetu zavise od pojave islamske supersile na globalnoj političkoj sceni". Nije reč samo o ideji, već o razrađenom planu njenog ostvarivanja. Na sajtu njegove privatne vojske objavljen je projekat "Ustava Konfederacije islamskih država" sa glavnim gradom u Istanbulu. Osnov islamske supersile je šerijat("suverenitet pripada šerijatu"), a cilj - "istupiti kao velika sila na istorijskoj sceni". Kao članica supersile navedena je 61 država, među kojima i četiri iz jugoistočne Evrope: Albanija,Bosna i Hercegovina, Kosovo i Severna Makedonija.

Foto :B.Subašić Učesnici konferencije

POP-INDOKTRINACIJA

PANTURKISTIČKA ideologija otvoreno se provlači kroz popularnu kulturu, ukazuje dr Zoran Milošević:

- Panturkističke težnje su popularisane od devedesetih godina 20. veka u nekim poznatim turskim TV serijama, a u januaru je jedan turski TV kanal prikazao mapu "proširenja Turske 2025. godine" na susedne teritorije Jermenije, Gruzije, Grčke, Bugarske, Kipra, severnih delova Iraka i Sirije.