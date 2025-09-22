SAJAM "NAUKA U AKCIJI": Predstavljeno više od 20 inovacija

Na sajmu "Nauka u Akciji," u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad, predstavljeno je više od 20 naučnih inovacija.

tanjug

Posetioci sajma mogli su da vide jestive senzore od hrane i otpada za biomedicinu, pametne bove i AI dronove za praćenje Dunava, sisteme za precizno đubrenje, 3D štampane nosače za fermentaciju i biosenzore za detekciju teških metala, saopštio je NALED.

Posebno je istaknuto kako otpad i slabo iskorišćene sirovine iz vodenih ekosistema mogu postati vredan resurs za održivu ekonomiju kroz biorazgradive ambalažne materijale i bioaktivne ekstrakte iz mikroalgi.

Sajam je održan 19. septembra, u okviru projekta Empower Innovation koji sprovodi NALED uz podršku Philip Morris International i BIO4 kampusa.

Kako je saopšteno, učestvovalo je više od 20 timova istraživača i startapova, uključujući NTP Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka i Institut BioSense.

Pored njih, svoje projekte prikazali su i Poljoprivredni fakultet, Institut za multidisciplinarna istraživanja (IMSI) i FINS - Naučni institut za prehrambene tehnologije.

Programska direktorka u NALED-u Jelena Bojović istakla je da se kroz sajmove, mentorsku podršku i obuke, istraživačima pomaže da razviju projekte u skladu sa potrebama tržišta i povežu se sa kompanijama spremnim da primene inovacije.

Ona je dodala da projekat takođe omogućava da se domaća naučna dostignuća predstave široj javnosti.

Direktor NTP Novi Sad Srđan Kolaković istakao je da je to bila idealna prilika da se prikaže kako naučna istraživanja u Novom Sadu dobijaju puni značaj kroz primenu u privredi.

"Sajam povezuje naučne institute, akademsku zajednicu i kompanije, pružajući platformu za implementaciju inovacija i jačanje inovacionog ekosistema, što direktno doprinosi razvoju naše zajednice", rekao je Kolaković.

Za BIO4 Kampus je izuzetno važno da naučna dostignuća dobiju praktičnu vrednost kroz saradnju sa privredom.

Član BIO4 tima Marija Pavlović navela je da se u toj fazi rada povezuju istraživači i predstavnici iz industrije kroz konkretne projekte, kako bi se inovacije što brže pretočile u konkretna rešenja koja unapređuju zdravlje, kvalitet života građana i privredu.

Dekanka Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu Nataša Jovanović Lješković navela je da u vremenu brzih tehnoloških promena, multidisciplinarna saradnja postaje sve važnija.

"Događaji poput ovog sajma pomažu da se povežu ljudi i institucije i stvori okruženje koje podstiče dugoročnu i održivu saradnju", naglasila je Jovanović Lješković.

Rukovodilac za saradnju sa naukom za Jugoistočnu Evropu u PMI Tamara Stanković rekla je da veruje da njihov model saradnje može biti primer i inspiracija drugim kompanijama da ulažu u inovacije i podržavaju istraživače.

U okviru projekta Empower Innovation do sada su organizovana dva naučna sajma, a do kraja naredne godine planirano je ukupno pet, navedeno je u saopštenju.

Timovima se dodatno pružaju sertifikovane online obuke, mentorska podrška za usavršavanje prezentacija i analiza politika koje podstiču razvoj inovacija.