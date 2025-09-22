DO 25. SEPTEMBRA DOSTAVITI POTVRDE ZA PORODIČNE PANZIJE: Poruka Fonda PIO srednjoškolcima

UČENICI srednjih škola koji primaju porodičnu penziju u obavezi su da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) najkasnije do 25. septembra dostave potvrde o školovanju kako bi im se penzija nesmetano isplaćivala.

Foto Shutterstock

Studenti koji su korisnici porodične penzije su u obavezi da ovu potvrdu dostave nadležnim filijalama Fonda PIO do 25. okrobra.

S obzirom da se u nekim visokoškolskim ustanovama upis školske godine vrši u novembru, u tom slučaju neophodno je da studenti dostave potvrde o školovanju čim upišu novu školsku godinu.

U PIO fondu naglašavaju da ukoliko potvrde ne budu dostavljene do predviđenih rokova, isplata penzija se privremeno obustavlja i biće nastavljena nakon dostavljanja potvrde, odnosno studentima koji potvrde dostave u novembru, oktobarska i novembarska penzija biće isplaćena u decembru.

Prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju.

Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira.

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini.