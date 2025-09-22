VOŽDOVAC BEZ VODE: Evo kada i gde će biti prekida u snabdevanju zbog ispiranja vodovodne mreže
JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će ekipe tog preduzeća od sutra do subote, 27. septembra, izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac.
Kako navode iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u toku noći, u vremenu od 22 časa do šest sati ujutro, osetiće potrošači na Voždovcu, a u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
Kako će se raditi ispiranje
Ispiranje vodovodne mreže, a sa tim i povremeni prekid u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u noću između 22. i 23. septembra biće u Ustaničkoj ulici i delu opštine Voždovac oivičenom ulicama Gospodara Vučića, Vojislava Ilića i auto-putem od Vojislava Ilića do Autokomande.
Naredne noći, između 23. i 24. septembra, ispiranje vodovoda će se vršiti u u delu oivičenom auto-putem od Dušanovačke pijace do Vojislava Ilića, Kružnim putem do Zaplanjske i Zaplanjskom ulicom (naselja Marinkova bara, Medaković 2 i Medaković 3), a u toku noći između 24. i 25. septembra u delu oivičenom ulicama Peke Pavlovića, Zaplanjskom i Braće Jerkovića (deo naselja Dušanovac i Braće Jerković).
U noći između četvrtka i petka, odnosno 25. i 26. septembra, ispiranje vodovodne mreže će se vršiti u delu naselja Dušanovac i Voždovac, oivičenom auto-putem od Autokomande do Dušanovačke pijace, ulicama Braće Jerkovića, Kružnim putem, Crnotravskom, Bulevarom oslobođenja do Autokomande (potez ulica Kumodraška, Vojvode Stepe i Bulevar oslobođenja).
Poslednje planirane večeri, između 26. i 27. septembra, ispiranje će se vršiti u naselju Banjica, na potezu Bulevara oslobođenja, od Crnotravske ulice do naselja Jajinci i sela Rakovica.
Zašto se radi ispiranje vodovodne mreže
U saopštenju navode da će ispiranje vodovodne mreže obezbediti da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
- Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju - navodi se u saopštenju.
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
(Tanjug)
