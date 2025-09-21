TRENUTNO STANJE NA GRANICAMA: Na Batrovcima se čeka 2 sata, evo kakva je situacija na drugim prelazima
KAMIONI na Batrovcima, graničnom prelazu sa Hrvatskom, čekaju dva sata, dok na prelazu kod Šida sa istom državom čekaju 90 minuta, ukazuju informacije Uprave granične policije u 17.15 časova. JP "Putevi Srbije" u saopštenju dodaje i da na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom putnička vozila na ulazu čekaju 50 minuta, a na izlazu oko 30 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila Na deonici od Mijoske do državne granice sa Crnom Gorom Gostun do 1. novembra vozila će se naizmenično propuštati zbog sanacije nestabilne kamene kosine.
Zbog sanacije saobraćajne signalizacije sutra će, od 11 do 17 časova, na petlji Pojate (u smeru od Niša ka Beogradu) naizmenično zatvarati voznu ili preticajnu saobraćajnu traku, a u periodu od 13 do 14 sati doći će do petnaestominutne obustave saobraćaja.
Na petlji Aerodrom sutra će takođe tokom većeg dela dana biti izvođeni radovi na redovnom održavanju, zbog čega će vozačima u blizini aerodroma "Nikola Tesla" na raspolaganju biti jedna traka manje u periodu od 7 do 16 časova.
(Kurir)
Preporučujemo
HAOS NA GRANICI: Čekanje i do 4 sata, evo gde je situacija najkritičnija
15. 09. 2025. u 18:30
NA OVIM MESTIMA SU GUŽVE: Vozači, pripremite se
06. 09. 2025. u 19:54
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)