STIŽE JESEN - TEMPERATURA PADA ZA 25 STEPENI: Od ovog datuma tople dane zameniće pljuskovi
VREME u Srbiji do sledeće srede sunčano i relativno toplo, zatim sledi promena vremena i dolazak jesenjih dana.
Od danas pa sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.
Duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od +5 do +18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa, na jugu Hercegovine i koji stepen više.
U sledeću sredu počinje pogoršanje vremena koja donosi sekundaran ciklon nad Đenvskim zalivom.
Naoblačenje sa kišom i pljuskovima će tog dana prva zahvatiti jugozapadne, zapadne i severozapadne delove regiona, da bi se sledeći dan proširilo na ostali deo, stoji u prognozi.
Kako se navodi, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava), dok će se u čevrtak maksimumi kretati od +16 do +24 stepena Celzijusa.
Petak posle podne donosi novo pogoršanja tako da bi za sledeći vikend bilo pretežno oblačno i osetno hladnije uz kišu ponegde i umeren do pojačan istočni i severoistočni vetar. Za vikend dnevni maksimumi najverovatnije od +11 do +18 stepeni Celzijusa.
Oko 29.09. deluje da bi se vreme na kratko malo prolepšalo ali oko 03.10. je izgledno novo pogoršanje.
Do srede ostajemo u letnjem režimu vremena, a za tim stižu jesenje vremenske prilike, zaključuje Čubrilo.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
