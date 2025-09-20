Društvo

STIŽE JESEN - TEMPERATURA PADA ZA 25 STEPENI: Od ovog datuma tople dane zameniće pljuskovi

В.Н.

20. 09. 2025. u 13:44

VREME u Srbiji do sledeće srede sunčano i relativno toplo, zatim sledi promena vremena i dolazak jesenjih dana.

СТИЖЕ ЈЕСЕН - ТЕМПЕРАТУРА ПАДА ЗА 25 СТЕПЕНИ: Од овог датума топле дане замениће пљускови

Foto: Shutterstock

Od danas pa sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od +5 do +18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa, na jugu Hercegovine i koji stepen više.

U sledeću sredu počinje pogoršanje vremena koja donosi sekundaran ciklon nad Đenvskim zalivom.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima će tog dana prva zahvatiti jugozapadne, zapadne i severozapadne delove regiona, da bi se sledeći dan proširilo na ostali deo, stoji u prognozi.

Kako se navodi, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava), dok će se u čevrtak maksimumi kretati od +16 do +24 stepena Celzijusa.

Petak posle podne donosi novo pogoršanja tako da bi za sledeći vikend bilo pretežno oblačno i osetno hladnije uz kišu ponegde i umeren do pojačan istočni i severoistočni vetar. Za vikend dnevni maksimumi najverovatnije od +11 do +18 stepeni Celzijusa.

Oko 29.09. deluje da bi se vreme na kratko malo prolepšalo ali oko 03.10. je izgledno novo pogoršanje.

Do srede ostajemo u letnjem režimu vremena, a za tim stižu jesenje vremenske prilike, zaključuje Čubrilo.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA SNAGA JEDINSTVA Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk đavoljih kočija
Društvo

0 37

ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA" Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk "đavoljih kočija"

SPEKTAKULARNA vojna parada "Snaga jedinstva" održana je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvovalo je 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazano je oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

20. 09. 2025. u 07:00 >> 11:49

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"