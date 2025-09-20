STIŽE JESEN - TEMPERATURA PADA ZA 25 STEPENI: Od ovog datuma tople dane zameniće pljuskovi

VREME u Srbiji do sledeće srede sunčano i relativno toplo, zatim sledi promena vremena i dolazak jesenjih dana.

Foto: Shutterstock

Od danas pa sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od +5 do +18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa, na jugu Hercegovine i koji stepen više.

U sledeću sredu počinje pogoršanje vremena koja donosi sekundaran ciklon nad Đenvskim zalivom.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima će tog dana prva zahvatiti jugozapadne, zapadne i severozapadne delove regiona, da bi se sledeći dan proširilo na ostali deo, stoji u prognozi.

Kako se navodi, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava), dok će se u čevrtak maksimumi kretati od +16 do +24 stepena Celzijusa.

Petak posle podne donosi novo pogoršanja tako da bi za sledeći vikend bilo pretežno oblačno i osetno hladnije uz kišu ponegde i umeren do pojačan istočni i severoistočni vetar. Za vikend dnevni maksimumi najverovatnije od +11 do +18 stepeni Celzijusa.

Oko 29.09. deluje da bi se vreme na kratko malo prolepšalo ali oko 03.10. je izgledno novo pogoršanje.

Do srede ostajemo u letnjem režimu vremena, a za tim stižu jesenje vremenske prilike, zaključuje Čubrilo.



