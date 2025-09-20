SLAVIMO SVETOG MUČENIKA SOZONTA: Izgovorite ovu molitvu za teranje zla i nesreće iz kuće

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Sozonta.

Foto: Jutjub printskrin/Ne sa ovog sveta

Predanje kaže ovako..."Kada upravljač Kilikije Maksimijan, po carskome naređenju šireći idolopokloničko bezbožno mnogoboštvo, dođe u grad Pompeopolj, on satvori praznik tamošnjem zlatnom idolu i prinese mu mnoge žrtve.

U to vreme tamo se nalažaše jedan mladić rodom iz Likaonije po imenu Sozont, po veri hrišćanin, dobar po naravi i pun dobrih dela, jer se u zakonu Gospodnjem on poučavaše dan i noć. On beše pastir i pasijaše beslovesne ovce, no u isto vreme on pasijaše i slovesne ovce, ljude, i upućivaše ih na dobru pašu.

Jer ma gde on bio sa ovcama, tamo se oko njega sabirahu drugi pastiri, mladići i ljudi, i on ih učaše poznanju Jedinoga Boga, i mnoge privede k svetome krštenju, pošto blagodat Svetoga Duha beše na njemu", piše na zvaničnom sajtu SPC.

Jednom prilikom, kad je ovce izveo na ispašu kraj jednog izvora, pored koga je stajao veliki hrast, Sozont je zaspao slatkim snom i video božansko viđenje koje ga pozivaše k mučeničkom podvigu i objavljivaše da će to mesto biti mnogima na korist, jer će se osvetiti višnjom blagodaću, i mnogi će naći spasenje na njemu i proslaviće Svetu Trojicu.

" Ustavši od sna ovaj dobri pastir poveri ovce drugima i ostavi na tom mestu svoj lik i tri strele na spomen svoj, pa ode U grad Pompeopolj. Videvši da se u gradu pojačalo mnogoboštvo a sveta vera pogazila, njega srce zabole zbog toga. I ušavši u idolište U kome stajaše idol od zlata, on odlomi ruku od zlatnoga idola, razdrobi je i razdade siromasima. U gradu nasta velika uzbuna zbog toga, i neznabošci počeše tražiti krivca i mnoge stavljahu na muke. No sveti Sozont, ne želeći da ko drugi postrada zbog njegovog dela, sam ode k upravljaču Maksimijanu, objavi da je hrišćanin i učinilac toga dela, i reče: Ja uzeh ruku boga vašeg, razdrobih je i zlato razdelih potrebitima", navodi SPC.

I kada su krenuli da ga ispituju kako se usudio da učini takvo delo i nanese sramotu njihovom bogu odlomivši mu i razdrobivši mu ruku, on je dao ovaj odgovor: "Ja to učinih radi toga, da bih doznao nemoć vašega boga. Jer kada mu otkidah ruku on mi se ne usprotivi, niti što reče, niti ispolji bol, niti jauknu".

I zaista, kako je i mogao da se usprotivi, kada je nem i mrtav?

"Kada bi on bio istiniti i živi Bog, on bi mi se usprotivio i ne bi dopustio da mu nanesem zlo. A ja znajući da je to idol a ne Bog, razdrobih mu ruku, pa htedoh da ga i celog razdrobim, da se ne biste klanjali delu ruku ljudskih, koje, premda ima i oči i uši i usta i ruke i noge, ipak niti vidi, niti čuje, niti govori, niti pipa, niti hodi, niti može pomoći sebi kada ga biju ili ga drobe na komade", pričao je Sozont.

Kada je čuo to, upravljač naredi da Sozonta muče bez milosti. Prvo ga obesiše na drvetu i gvozdenim noktima strugaše po rebrima; zatim mu obukoše gvozdene čizme koje iznutra imahu oštre klince, pa ga ganjahu po gradu; a svetitelj hodeći u njima slavljaše Hrista Boga. Nakon toga ga opet obesiše na drvetu i silno tukoše gvozdenim štapovima, te mu ne samo telo nego i kosti razdro biše. U tim mukama svetitelj predade duh svoj u ruke Bogu.

"A kada mučitelji videše da je mučenik već umro, oni skidoše telo njegovo s drveta, pa po naređenju upravljača naložiše veliki oganj da u njemu sažegu telo njegovo, da mu verni ne bi odavali poštovanje. I .kada mnogonapaćeno telo to baciše u oganj, iznenada sinuše munje i zagrmeše gromovi i udari kiša sa krupnim gradom, te se oganj odmah ugasi; a ljudi koji behu tamo pobegoše od straha, i telo svetiteljevo ostade celo. A kada nastupi noć, verni hteše da uzmu svete mošti njegove, i ne mogahu, pošto beše silna pomrčina To ih veoma rastuži. No gle, u ponoći svetlost zasija s neba nad moštima, te ih verni uzeše i česno pogreboše", piše na zvaničnom sajtu SPC.

Od mučenikovog groba potekla su mnoga čudesa. I ne samo od groba nego i od onog izvora pod hrastom, gde sveti imađaše u snu viđenje, davahu se razna isceljenja bolesnicima blagodaću Hristovom i molitvama svetoga mučenika. Zbog toga je kasnije podignuta crkva u ime svetog Sozonta, na slavljenje u njoj istinitog Boga, u Trojici Jednoga.

Kad je reč o verovanjima, za ovaj praznik kažu da se svecu treba pomoliti jer se veruje da ćete tako oterati zlo i nesreću iz kuće. Ovo su reči molitve: "Molitva koja se izgovara

Mučenik Tvoj Gospode, Sozont, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše".