POSLE SVEŽEG JUTRA, SUNČAN I TOPAO DAN: Vremenska prognoza za subotu, 20. septembar

NAKON svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni, a najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: D. Balšić

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni.

Vreme u Beogradu

Posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim, jugoistočnim.



Vreme narednih dana

Jutarnja temperatura u glavnom gradu od 14 do 16 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana - do subote, 27. septembra, do utorka (23. septembra) biće pretežno sunčano, ujutro sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito sa umerenim, na jugu Banata povremeno i jakim, jugoistočnim vetrom.

Od srede (24. septembra) očekuje se promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.