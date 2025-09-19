TAČNO OVOG DATUMA TEMPERATURA PADA ZA ČAK 20 STEPENI: Meteorolog otkrio da li ćemo imati Miholjsko leto

POSLE hladnog jutra u Srbiji će u petak biti uglavnom sunčano i toplo. Najniža temperatura vazduha će biti od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano, jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna će dostići 26 stepeni, lokalno i više za dva do tri stepena. Od subote sledi još toplije vreme, ali oko 25. septembra temperatura naglo pada!

Temperatura postepeno raste do početka jeseni

Od subote će biti još toplije, očekuje se da temperature budu oko 30 stepeni, lokalno više, do 33 stepena, a novo zahlađenje u Srbiju stiže sredinom sledeće nedelje.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za da je trenutno otopljenje posledica uragana Erin, ali u trećoj dekadi septembra kreće hladan vazduh sa severa ka nama. Prvo će zahvatiti Norvešku, Švedsku, sever Engleske, posle i naš region.

- Već se čuju najave prvih snežnim pahulja na najvišim planinama i na severu Evrope. Modeli najavljuju blok na Atlantiku i jače zahlađenje krajem ovog meseca i početkom oktobra. Takođe, očekuje se mnogo oštrija i snežnija zima nego proteklih godina. Jača zahlađenja se očekuju u poslednjoj dekadi novembra, drugoj polovini decembra, hladan i snežan takođe biće skoro ceo januar – kaže Ristić.

"Bečka vrata" spuštaju temperaturu

Objašnjava da će od kalendarskog početka jeseni, a to je 22. septembar, samo još nekoliko dana biti topli i sunčani, a zatim, kada se „otvore bečka vrata“ treba biti spreman na drastičan pad temperature od 25. septembra.

- Sa početkom jeseni doći će i do promene sinoptičke situacije iznad Evrope kada hladan vazduh sa severa Evrope krene na jug i uslovi pad temperatura i potisne afrički vazduh prema jugu. Ovo zahlađenje na Balkan i do naše zemlje stiže oko 25. septembra i usloviće naoblačenje, kišu, pojačan severozapadni vetar i pad temperatura. Maksimalna temperatura će biti između 14 i 18 stepeni. U jutarnjim časovima biće prohladno sa minimalnom temperaturom od 8 do 12 stepeni - kaže Ristić.

Miholjsko leto sredinom oktobra

Nakon trenutnog naleta toplog afričkog vazduha, pa ovog najavljenog zahlađenja, u oktobru nas očekuje još jedan topliji period, ali u skladu sa godišnjim dobom, a to je Miholjsko leto.

- Koliko god da je početak oktobra hladan i kišovit, Miholjsko leto nikada ne izostaje. Prve najave stabilnog i toplijeg vremena su u periodu od 13. do 20. oktobra uz sveža, prohladna, ponegde i maglovita jutra, ali će preko dana biti pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 22 do 27 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Promena vremena posle poznog i suvog leta

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je za naredne dane pozno i suvo leto, a zahlađenje uz padavine od 25. septembra.

Čubrilo kaže da će narednih dana biti pretežno sunčano i polako sve toplije, ali uz vrlo sveže noći. Minimalne temperature će biti od 3 do 17 stepeni Celzijusa, dok će maksimalne u početku biti od 18 do 26 stepeni Celzijusa, a posle 21. septembra od 26 do 32 stepena Celzijusa, što je iznad proseka.

- Promena vremena je moguća oko 25. septembra kada bi uz jače zahlađenje bilo i kiše, ali nisu svi proračuni modela još potpuno složni oko tog trenda. Trenutno oko 70 odsto prognostičkog materijala vidi ovo zahlađenje, ali njegov manji deo (JMA i operativni ECMWF) drugačije postavljaju sinoptiku oko tog datuma i odlažu to zahlađenje. Dok se sav prognostički materijal ne uskladi govorimo o izgledima zahlađenja čija je verovatnoća trenutno oko 70 odsto – zaključuje Čubrilo.

