PUKLA TIKVA PRED SUDIJOM: Drama na ročištu zbog jedne rečenice, advokat sve otkrio (VIDEO)

KOJA je suštinska razlika između zajedničkog života u vezi i braku, ko sve odlučuje sa kim će dete živeti, predbračni ugovori – tabu tema ili pametna odluka?

Foto: Shutterstock

Koliko smo upoznati sa našim pravima u vezi, braku i tokom razvoda – pitanja su na koja odgovor daje gost prve epizode druge sezone podkasta „Ono pravo sa Marijanom Kutlačom“ advokat Nenad Vladić. Saznajte šta su najčešći razlozi za razvod bračne zajednice, nakon koje rečenice nastaje šok u sudnici, ali i brojne interesantne primere iz prakse.

Nesvakidašnju priču iz sudnice koja je dovela do žučne rasprave partnera možete poslušati na snimku od 14:30: