BROJ ZARAŽENIH NOVIM TIPOM KORONE DRASTIČNO RASTE: Ovo je glavni simptom

ŠIROM Evrope, broj infekcija raste, a novi podtip virusa SARS-CoV-2, zvanično nazvan XFG, ali javnosti već poznat pod nadimkom "Stratus", igra glavnu ulogu u trenutnom talasu.

Foto Pixabay free images

Stručnjaci ističu da trenutna situacija nije uporediva sa prvim godinama pandemije, ali ipak pozivaju na oprez zbog novih varijanti koronavirusa.

Zbog brzine širenja i potencijalnih implikacija po javno zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ga je klasifikovala kao "varijantu nadzora", pozivajući na povećan oprez i praćenje.

Kao i mnogi njegovi prethodnici, Stratus pripada velikoj porodici Omikron varijanti, ali je njegova genetika malo složenija. Naučnici ga opisuju kao rekombinantnu ili "Frankenštajnovu" varijantu.

To znači da je nastao kada su dve različite podvarijante, u ovom slučaju LF.7 i LP.8.1.2, istovremeno inficirale istu ćeliju i razmenile svoj genetski materijal, stvarajući potpuno novi hibridni virus.

Ovaj proces nije neuobičajen za koronaviruse, ali postaje značajan kada nova varijanta stekne svojstva koja joj daju prednost u odnosu na druge. U slučaju Stratusa, ovo se odnosi na četiri ključne mutacije u šiljastom proteinu, delu virusa koji se vezuje za ljudske ćelije. Smatra se da ove promene omogućavaju da efikasnije izbegne imuni odgovor stečen prethodnim infekcijama ili vakcinacijama.

Foto Pixabay free images Zanimljivo je da su naučnici i građanski entuzijasti koji prate evoluciju virusa izabrali nadimke iz meteorologije za ovu i konkurentsku varijantu Nimbus (NB.1.8.1). Dok su ranije varijante dobijale imena po mitološkim bićima (Kraken) ili astronomskim terminima (Eris, Pirola), sada je na redu tip oblaka.

Iako je prvi uzorak XFG varijante zabeležen u januaru 2025. godine, njeno globalno širenje se samo ubrzalo poslednjih meseci. Prema podacima SZO, do kraja juna, Stratus je činio skoro 23% svih globalno sekvenciranih slučajeva COVID-19, što je značajan skok u odnosu na samo 7,4% početkom maja. Do sada je otkriven u najmanje 38 zemalja.

Prema časopisu Feniks, broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Nemačkoj ponovo raste. Prema najnovijim podacima Instituta Robert Koh (RKI), u 37. nedelji 2025. godine zabeleženo je ukupno 2.396 novih infekcija, što je povećanje u odnosu na 2.153 slučaja u prethodnoj nedelji. Broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija takođe raste među svim starosnim grupama.

- Koronavirus je tu da ostane, živećemo sa njim dugoročno - rekao je lekar i medicinski novinar Kristof Špeht.

On ističe da trenutna situacija nije uporediva sa prvim godinama pandemije.

- Naš imunitet je sada mnogo jači, a simptomi koje ljudi prijavljuju su uglavnom blagi: promuklost, bol u grlu, klasični simptomi prehlade. Koronavirus više nije izuzetak, ako se neko plaši korone, trebalo bi da se plaši i drugih virusa koji cirkulišu tokom jeseni i zime - kaže lekar i dodaje:

- Simptomi koje izaziva Stratus su generalno slični simptomima prethodnih varijanti Omikrona i najčešće podsećaju na običnu prehladu. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navode sledeće uobičajene znake na koje treba obratiti pažnju: kašalj, bol u grlu i začepljen nos, umor i glavobolja, bolovi u mišićima i telu, blaga groznica ili jeza, novi gubitak ukusa ili mirisa.

Međutim, lekari i pacijenti su primetili jedan simptom koji se češće povezuje sa stratusom, a to je promuklost ili grub glas.

Uprkos brzom širenju, sve dostupne informacije ukazuju na to da Stratus ne izaziva teže kliničke simptome od svojih prethodnika. Svetska zdravstvena organizacija je procenila ukupni rizik po javno zdravlje kao nizak.