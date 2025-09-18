SERIJE TELEKOMA SRBIJA PRODATE ŠIROM SVETA: SRPSKE SERIJE I FILMOVI NA NAJGLEDANIJIM MEĐUNARODNIM PLATFORMAMA

Telekom Srbija beleži izuzetne uspehe na polju međunarodne distribucije domaćih serijskih programa i filmova. Samo u ovoj godini, kompanija je ostvarila značajnu prodaju originalnog sadržaja renomiranim svetskim platformama, čime je domaća produkcija dobila priliku da osvoji novu, globalnu publiku.

Foto: Promo

„Nedavne prodaje našeg serijskog programa renomiranim evropskim televizijama i striming platformama kao što su Voyo, Walter Presents, Arte i RTP predstavljaju još jedan značajan korak u nastavku uspešnog međunarodnog plasmana. Kontinuirano interesovanje globalne publike potvrđuje snagu naših priča i kvalitet domaće produkcije. Ponosni smo što srpski sadržaj sve češće pronalazi mesto na svetskoj televizijskoj sceni, a ovakvi rezultati dodatno nas motivišu da nastavimo sa razvojem ambicioznih i relevantnih projekata. Naš cilj ostaje isti – stvarati sadržaj koji pomera granice i otvara vrata novim tržištima“, izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju u Telekomu Srbija.

Ostvareni međunarodni uspesi Telekoma Srbija u saradnji sa GoQuest Media ove godine ogledaju se u impresivnom nizu prodaja domaćih serija i filmova uglednim svetskim platformama na međunarodnim tržištima. Globalna platforma iz Velike Britanije, Walter Presents, poznata po pažljivo odabranim i visokokvalitetnim serijama iz celog sveta otkupila je Apsolutnih 100. Uvrštavanje serije iz produkcije Telekom Srbija u njen repertoar potvrđuje da domaći sadržaj poseduje ogromnu snagu da se istakne i da osvoji globalnu publiku, prolazeći kroz jedan od najrigoroznijih procesa selekcije. Takođe, ovaj naslov otkupio je i ARTE (Francuska i Nemačka) koji predstavlja evropski javni servis i instituciju kulture najvišeg ranga. Ova prodaja predstavlja istorijski iskorak domaće produkcije na elitnu evropsku kinematografsku scenu. Indijska platforma OTT Watcho je pored ovog trilera u svoj izbor uvrstila i serije Državni službenik i Dug moru i time pokazala sve veće interesovanje azijske publike za srpski sadržaj.

Portugalski RTP, inače javni emiter koji upravlja sa više nacionalnih i međunarodnih televizijskih kanala (RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Internacional, RTP Africa), u saradnji sa OBLE TV distributerom otkupio je seriju Frust, što je ujedno i prva prodaja jedne srpske serije na ovoj teritoriji.

U saradnji sa Jinga Films potpisan je ugovor o svetskoj distribuciji filma Volja sinovljeva, sa pravima prodatim na devet teritorija, uključujući Veliku Britaniju, Japan i Južnu Koreju.

Takođe, sadržaj Telekoma Srbija dostupan je za emitovanje na VOYO – internacionalnoj SVOD platformi CME grupe koja je otkupila naslove Ožiljak, Smola, Škripac, Ubice mog oca, Pasjača, Tunel, Influenseri, V Efekat, Apsolutnih 100, Frust, Tajkun 2.

Ovi međunarodni uspesi potvrđuju stratešku posvećenost Telekoma Srbija razvoju i promociji srpske kinematografije. Telekom Srbija nastavlja da ulaže u stvaranje vrhunskog multimedijalnog sadržaja i njegov plasman širom sveta, jačajući ugled Srbije na globalnoj filmskoj i TV sceni.