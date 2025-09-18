Društvo

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata korisnicima soicjalnih davanja

Branka Borisavljević

18. 09. 2025. u 11:06

ISPLATA socijalnih davanja za avgust mesec određenim kategorijama korisnika počinje sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, borčaka i socijalna pitanja.

Foto: Profimedia

Na šalterima Banke Poštanska štedionica novac mogu podići korisnici:

-   novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica

-   naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju 

-   dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka 

-   prava iz boračko invalidske zaštite 

-   naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

-   ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

