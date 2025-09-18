NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata korisnicima soicjalnih davanja
ISPLATA socijalnih davanja za avgust mesec određenim kategorijama korisnika počinje sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, borčaka i socijalna pitanja.
Na šalterima Banke Poštanska štedionica novac mogu podići korisnici:
- novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica
- naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju
- dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka
- prava iz boračko invalidske zaštite
- naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
- ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)