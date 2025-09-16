MARIJA, KSENIJA, IRINA, STEFAN, KATARINA, GAVRILO... Desetoro Holanđana kršteno u reci Lek - Još petnaestoro prijavljenih (FOTO)
U SUBOTU, 13. septembra 2025. godine, svetom tajnom Krštenja i Miropomazanja u svetu Crkvu Hristovu, Crkvu Srpsku i Svetosavsku, primljeno je deset novih članova Holanđana, koji su na krštenju dobili imena: Marija, Ksenija, Irina, Stefan, Katarina, Gavrilo, Agaton, Sofija, Dimitrije i Jovan. Krštenje i miropomazanje su obavili protojerej Goran Kovačević, jerej Nebojša Mastilović i jerej Krsto Stanišić na holandskom i engleskom jeziku.
Novokršteni su prošli jednogodišnji katihumenat, tokom kojeg su se intenzivno pripremali za krštenje pohađajući katiheze koje su im držali, kao predvodnik, protojerej Goran Kovačević, jerej Nebojša Mastilović, jerej Krsto Stanišić i protođakon Dejan Radošević. Pored katiheza, redovno su prisustvovali i svetim Liturgijama na holandskom jeziku koje su služene jednom mesečno, kao i na srpskom jeziku svake nedelje i praznicima, navode iz Srpske pravoslavne crkve.
Već od oktobra ove godine počinje novi ciklus katiheza za Holanđane koji žele da pristupe pravoslavnoj veri, a već sada ima više od petnaest prijavljenih. Poslednjih godina veliki broj Holanđana pristupa pravoslavnoj veri, među kojima je većina mladih u ranim dvadesetim godinama.
Najveći broj prilazi Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi ili Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi, a mnogi su već primili sveto Krštenje i Miropomazanje i revnosno žive svetotajinskim životom.
Interesovanje za pristupanje Pravoslavlju sve više raste, a sveštenstvo Eparhije zapadnoevropske, sa blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa pariskog i zapadnoevropskog g. Justina, trudi se da sve one koji traže Pravoslavlje prihvati raširenih ruku, da im pruži ljubav i gostoprimstvo, kao i da im obezbede katiheze, pouke i pastirsko staranje kako bi ispunili Hristovu zapovest: „Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“ (Mt 28,19).
