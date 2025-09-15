Društvo

SVE PROJEKCIJE PREKINUTE, EVAKUISAN BIOSKOP: Pište alarmi - drama u Novom Sadu

В.Н.

15. 09. 2025. u 20:32

BIOSKOP Arena Sinepleks u Novom Sadu večeras je evakuisan pošto se uključio protivpožarni alarm.

Foto: Instagram printskrin/ dnevnik.rs

Svi posetioci bili su zamoljeni da napuste sale, a projekcije su prekinute.

Kako se nezvanično saznaje, u jednoj od bioskopskih sala osetio se dim. Za sada nije poznato šta je dovelo do uključivanja alarma, niti da li je postojala realna opasnost po posetioce.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je u pitanju problem sa ventilacijom, ali zvanične potvrde o tome još uvek nema.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

(Dnevnik)

