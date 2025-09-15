U GADŽINOM HANU OBELEŽEN DAN SRPSKOG JEDINSTVA: Sećanje na heroje i simbole slobode (FOTO)

U Gadžinom Hanu danas je počelo održavanje državne svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ DEJAN STANKOVIĆ

Praznik zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska, a ovogodišnja centralna proslava održava se u Gadžinom Hanu, na inicijativu ministarke za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milice Đurđević Stamenkovski, zato što je jedan od najpoznatijih boraca sa Solunskog fronta, Dragutin Matić, iz tog mesta.

Manifestaciji prisustvuju izaslanik predsednika Republike i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jelena Žarić Kovačević, Zoran Gajić... Takođe, pristvuju brojni predstavnici institucija Republike Srpske, Severne Makedonije, lokalne samouprave...

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ DEJAN STANKOVIĆ

Obeležavanje je počelo intoniranjem himni Republike Srpske i Republike Srbije. Đurđević Stamenkovski je ranije naglasila da će ovogodišnja proslava biti posvećena običnim vojnicima koji su izneli borbu za slobodu srpskog naroda. Dodala je da će ceremoniji proslave prisustvovati i deca i zvaničnici iz Republike Srpske, Srbi iz regiona, kao i predstavnici Vlade Srbije i srpski narod.

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške", simbola prkosa i slobode srpskog naroda, večeras će se održati i manifestacija u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo premijera Srbije i Republike Srpske, prof. dr Đure Macuta i Save Minića, kao i patrijarha srpskog Porfirija.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ DEJAN STANKOVIĆ

Povodom 15. septembra 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, u narednih sedam dana biće održan veliki broj manifestacija, parlamentarni forum, kao i zajednička sednica Vlada Srpske i Srbije u Beogradu, a obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom "Snaga jedinstva" ispred Palate "Srbija" u Beogradu.

U Srbiji i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.

Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.

(Tanjug)