U GADŽINOM HANU OBELEŽEN DAN SRPSKOG JEDINSTVA: Sećanje na heroje i simbole slobode (FOTO)
U Gadžinom Hanu danas je počelo održavanje državne svečanosti povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Praznik zajedno obeležavaju Srbija i Republika Srpska, a ovogodišnja centralna proslava održava se u Gadžinom Hanu, na inicijativu ministarke za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milice Đurđević Stamenkovski, zato što je jedan od najpoznatijih boraca sa Solunskog fronta, Dragutin Matić, iz tog mesta.
Manifestaciji prisustvuju izaslanik predsednika Republike i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministri u Vladi Srbije Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jelena Žarić Kovačević, Zoran Gajić... Takođe, pristvuju brojni predstavnici institucija Republike Srpske, Severne Makedonije, lokalne samouprave...
Obeležavanje je počelo intoniranjem himni Republike Srpske i Republike Srbije. Đurđević Stamenkovski je ranije naglasila da će ovogodišnja proslava biti posvećena običnim vojnicima koji su izneli borbu za slobodu srpskog naroda. Dodala je da će ceremoniji proslave prisustvovati i deca i zvaničnici iz Republike Srpske, Srbi iz regiona, kao i predstavnici Vlade Srbije i srpski narod.
Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i jubileja 150 godina od "Nevesinjske puške", simbola prkosa i slobode srpskog naroda, večeras će se održati i manifestacija u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo premijera Srbije i Republike Srpske, prof. dr Đure Macuta i Save Minića, kao i patrijarha srpskog Porfirija.
Povodom 15. septembra 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, u narednih sedam dana biće održan veliki broj manifestacija, parlamentarni forum, kao i zajednička sednica Vlada Srpske i Srbije u Beogradu, a obeležavanje se završava 20. septembra vojnom paradom "Snaga jedinstva" ispred Palate "Srbija" u Beogradu.
U Srbiji i u Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.
Kao vid posebnog poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobedu Srba u Prvom svetskom ratu, Vlada Srbije je 11. septembra 2020. donela odluku da se nadalje dan proboja Solunskog fronta, 15. septembar, obeležava kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a istovetnu odluku donela je i Vlada Republike Srpske.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ ODUŠEVIO JAPANCE: Srbija u centru pažnje na EKSPO Osaka 2025 (FOTO)
15. 09. 2025. u 18:29
VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Predsednikova jasna poruka iz Osake (VIDEO)
15. 09. 2025. u 17:47
NAJLEPŠE SLIKE SA SKUPOVA PROTIV BLOKADA: Građani pokazali jedinstvo (FOTO)
15. 09. 2025. u 17:35
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)