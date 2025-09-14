"DA SVEDOČIMO LJUBAVI I MIRU U SVAKOM TRENUTKU U SVAKOJ ŠKOLI" Patrijarh služio moleban u Hramu Svetog Save povodom početka škoske godine

PATRIJARH Porfirije služio je danas liturgiju i moleban u Hramu Svetog Save na Vračaru povodom početka nove školske godine i istakao da je važno da "svedočimo ljubavi i miru u svakom trenutku u svakoj školi".

Foto: SPC

U besedi nakon jevanđelja, patrijarh je poručio da je "svako pozvan da učestvuje u zajednici sa Bogom i bližnjima" i naglasio da je Carstvo Božje prikazano kao svadba – događaj radosti i zajedništva.

"Mnogi odbijaju poziv Božji, jer vide sebe kao meru svega onoga što jeste i što se događa, vide sebe kao merilo života i postojanja. Vide svoj sud kao najvažniji i glavni sud odbacujući činjenicu da Carstvo Božje postoji, da svadba postoji, da smo na nju pozvani i da u toj svadbi važe sasvim drugačiji kriterijumi, parametri i merila od onih koje pojedinačno i individualistički svako postavlja sebi kao pravilo i kao cilj svog života", rekao je Porfirije.

On je dodao da će oni koji prihvate poziv Božji, makar i slabi i grešni, "biti obradovani zagrljajem ljubavi", dok će za one koji ga odbiju taj susret postati muka, jer ga nisu želeli, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Na kraju službe, patrijarh je uzneo molitvu za đake i nastavnike i poželeo da nova školska godina protekne u učenju dobrote, vrline i međusobnog poštovanja.

"Sve to ne samo da je moguće, nego jeste i najvažniji i glavni zadatak. Da imamo vrlinu i dobrotu, da se učimo da budemo svakog dana bolji od sebe, najbolji što možemo – to je smisao života", poručio je Porfirije.

Liturgiji su prisustvovali i episkopi, sveštenici i đakoni Srpske pravoslavne crkve, kao i vernici koji su se molili za uspešan početak školske godine.



(Tanjug)